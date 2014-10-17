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بالصور…انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد الشركات السياحية الألمانية بالأقصر

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بالصور…انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد الشركات السياحية الألمانية بالأقصر بالصور…انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد الشركات السياحية الألمانية بالأقصر

 

جانب من فاعليات المؤتمر

انطلقت بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمنر السنوي لاتحاد الشركات والمكاتب السياحية الألمانية بمعبد الكرنك الفرعوني بمشاركة 831 من ممثلي الشركات والمكاتب السياحية الألمانية .

وحضر حفل الافتتاح هشام زعزوع وزير السياحة واللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر والعديد من القيادات السياحية المصرية .

ويهدف المؤتمر إلي تنشيط السياحة الثقافية التى تجلب ملايين السائحين من شتى أنحاء العالم خاصة ألمانيا وفرنسا لاستعادة حركة السياحة بكثافة مرة أخرى.

وتسعي محافظة الأقصر لاستغلال المؤتمر في الترويج لها سياحيا وانعاش خزينتها، خاصة وأن حجم أعمال تلك الشركات في مجال السياحة الثقافية يصل إلى نحو 4 مليارات يورو في العام .

 

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