استوحي إطلالة كاجوال وعصريّة من نجمات Louis Vuitton

تتمتّع دار Louis Vuitton بالعصريّة وبمواكبة العصر، مع المحافظة على كلاسيكيّة الدار العريقة. وكذلك معجبات الدار، يمتلكن نفس الأسلوب الأنيق والمواكب لأحدث صيحات الموضة. وهذا ما لاحظناه في إطلالتهنّ والملابس التي اخترنها لحضور عرض الدار في باريس، ضمن أسبوع الموضة للألبسة الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2015. وقد قام المصوّر Tamu McPherson بالتقاط أجمل الصور لنجمات Louis Vuitton قبل عرض الأزياء وبعده.

وقد اخترن جميعهنّ إطلالات رائعة، كثير منها حملت توقيع الدار واتّسمت بطابعه المميّز، ونسّقن هذه الملابس مع الأكسسوارات بطريقة عصريّة ومُبتكرة، وبإمكانك أن تستوحي منها إطلالة صباحية أنيقة أو مسائية، لعشاء مع صديقاتك. ومن اللواتي تميّزن: عارضة الأزياء الشهيرة Miranda Kerrالتي ارتدت معطفاً باللون البيج ونسّقته مع حقيبة من توقيع الدار. وكذلك النجمة Michelle Williamsالوجه الإعلاني للدار ومن أكبر معجباته، وقد اختارت تصميماً باللونين الأزرق والأسود، وبدت غاية في العصريّة. أما مدوّنة الموضة LeandraMedine فقد اختارت إطلالة شبابيّة متمرّدة، وخاصّة مع الحذاء المستوحى من خزانة الرجل باللون الأحمر القاني. وممّن تميّزن أيضاً ChiaraFerragni التي اختارت إطلالة بالأسود والأبيض، وحقيبة مميّزة من LV، وغيرهنّ...

شاهدي أجمل إطلالات نجمات Louis Vuitton واختاري منها الأجمل، واستوحي من التي تناسب ذوقك إطلالة عصريّة ومميّزة.

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