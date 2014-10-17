خلطة قدماء المصريين للشعر المرهق

هل سمعت يوماً عن إحدى مشاكل الشعر التي تسمى بعجز الشعر؟ ربما لا، ولكن هذه المشكلة تعتبر من أهم المشاكل التي تعاني منها المرأة العربية.

ومشكلة عجز الشعر هي المشكلة التي يقوم فيها الشعر بالثبات على طول واحد، ولا يكون مستعداً للنمو والطول مرة أخرى، وعلى الرغم من قدم وشيوع هذه المشكلة إلا أن هناك العديد من الطرق للتغلب عليها، ولعل أفضل الطرق وأكثرها فعالية هي طريقة قدماء المصريين، والتي تعتمد على تركيبة فريدة من الزيوت الممزوجة سوياً، ولها تأثير كبير وفعال منذ القدم.

جربي هذه الطريقة من اليوم، فربما كانت نهاية عجز شعرك على يد قدماء المصريين.

تابعي هنا: تعلّمي طريقة النجمات في تركيب الشعر المستعار

المكونات:

•زيت جوجوبا

•زيت جرجير

•زيت خروع

•زيت صبار

•زيت دهن الحية

•زيت آس

•زيت حبة البركة

•زيت املج

•زيت جنين القمح

*يمكنك الحصول على هذه الزيوت من محلات الأعشاب الطبيعية أو محلات العطارة.



الطريقة:

1.اخلطي مقداراً متساوياً من هذه الزيوت في الخلاط الكهربائي.

2.ضعي مزيج الزيوت في علبة دواء قديمة بعد غسلها جيداً، ويمكن لعلبة الدواء أن تكفيك من 5 إلى 10 مرات حسب طول شعرك.

3.استخدمي مزيج الزيوت على شعرك وهو جاف غير مبلل، ولا يحتوي على أي كريم أو زيت أو أي مستحضر آخر.

4.ضعي كمية من المزيج على شعرك، ثم ابدئي بتمشيطه لضمان وصول الزيوت إلى كافة خصلات الشعر.

5.اتركي المزيج على شعرك لمدة ساعة واحد، ثم اغسلي شعرك.

6.يتميز هذا المزيج بأنه مناسب لجميع أنواع الشعر، فإذا كان شعرك جافاً عليك استخدام المزيج 3 مرات أسبوعياً، ومرتين إذا كان عادياً، أما إذا كان شعرك من النوع الدهني فيمكنك الاكتفاء بعمل هذا القناع مرة واحدة أسبوعياً مع عدم استخدام الشامبو لأكثر من مرة أسبوعياً.

7.لا يعالج هذا القناع عجز الشعر فحسب، بل يقوم بتغذية الشعر وتنعيمه طبيعياً ليكون شعرك صحياً وحريرياً، كل ما عليك فعله هو محاولة البحث عن هذه الزيوت الطبيعية، فهي الحل المثالي لجمال شعرك وطوله.

تابعي أيضاً: