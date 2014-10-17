بالفيديو|| ضحية جديدة للإهمال الطبي.. أجري عملية الزائدة بمستشفى خاص فتُوفي بتسمم الدم

وقال، خال الضحية لوكالة أونا للأنباء، منذ شهر ذهب إبراهيم على قدميه لمستشفى المقاولين العرب، لإجراء جراحة استئصال للزائدة الدودية، وبعد مرور 4 أيام على إجرائه العملية بالمستشفى، انتفخ جسده، وأصبح «البراز» يخرج من فمه، وبالتوجه للمسئولين بالمستشفى أكدوا لنا أنه بحاجة لعملية لإزالة ماء بجوار المعدة، وطلبوا منا التوقيع على ورق لإجراء العملية لنكتشف فيما بعد أننا وقعنا على إجراء عملية استكشاف، وبالفعل أجروا له عمليتين «استكشاف» خلال 10 أيام.

وأضاف خال الضحية أنه تم تخديره ووضعه على أجهزة لمدة 7 أيام رغم أنه مات إكلينيكيًا منذ 20 يوم، مشيرًا إلى أن تقرير الوحدة الصحية أكد أن سبب الوفاة: هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، وصدمة بكتريا حادة، وتسمم بكتيري وبراز في الدم.

إبراهيم رجب عبدالفتاح شبل سائق بأحد شركات البترول يبلغ من العمر 37 عامًا، متزوج ولديه طفل يبلغ من العمر 5 سنوات.

" frameborder="0">