«الأزهر» تخفض المقبولين فى المدن الجامعية

واصلت المدينة الجامعية بجامعة الأزهر، الجمعة، أعمال الإنشاءات والصيانة بالمدن الجامعية للبنين والبنات بمدينة نصر، مع رفع الأسوار واستكمال السور الفاصل بين الجامعة والمدينة الجامعية.

وقال الدكتور إبراهيم الهدهد، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، إن مكتب تنسيق المدن الجامعية سيفتح أبوابه اليوم أمام الطلاب الجدد، والذين تخلفوا عن التقديم في المراحل السابقة، مشيرا إلى أن التقديم مستمر لمدة أسبوعين.

وأكدت مصادر بالجامعة لـ«المصري اليوم»، أن أعمال الصيانة لا تزال تجرى حتى الآن بالمدن الجامعية، وأنه سيتم تخفيض أعداد المقبولين بالمدن هذا العام لعدم صلاحية بعض المبانى للسكن.

وقال الدكتور عبدالحي عزب، رئيس جامعة الأزهر، في تصريحات صحفية، إن عملية إصلاح المدن الجامعية في القاهرة تسير وفق برنامج زمنى محدد، مؤكدا أنه بمجرد انتهاء أول عمارة من المدن من ناحية الإنارة والمطابخ وأماكن التسكين سيتم تسكينها فورا ولن ينتظروا الانتهاء من باقى المدينة.

وعن تسكين الطلاب المشتبه تورطهم في أحداث شغب قال: «المدن الجامعية هي الشغل الشاغل، وإدارة الجامعة لن تسكن أي طالب ثبت تورطه في أعمال شغب، فالمتورط لن يشم رائحة المدينة الجامعية.

في سياق متصل كشف اللواء محمد الشنهابى، العضو المنتدب لشركة فالكون للأمن الخاص، عن أن شركته لن تنسحب من تأمين الجامعات على الرغم من الصعوبات والتحديات التي واجهتها خلال الأسبوع الأول من العام الدراسى الجامعى.

وقال الشنهابى لـ«المصري اليوم» إن طلبة الإخوان الذين يحاولون إثارة البلبلة في الجامعات لا يمثلون 3% من إجمالى طلبة الجامعات.

وأضاف أن فالكون استعدت بقوة للأسبوع الثانى من العام الدراسى، حتى لا تتكرر أحداث الأسبوع الأول، والتى واجهت فيه هجوما من جانب طلبة الإخوان على البوابات الإلكترونية في جامعتى القاهرة والأزهر.

وأشار إلى أن فالكون طالبت الشرطة بالبقاء على مقربة من البوابات، تحسبا لأى أحداث شغب من جانب طلبة جماعة الإخوان.

ولفت إلى أن أفراد الأمن التابعين لـ«فالكون» ضبطوا كميات كبيرة من الشماريخ واللافتات والمطاوى والسكاكين وزجاجات المولوتوف وكاتر وسيلف ديفنس وإسبراى بحوزة بعض الطلبة والطالبات خلال الأسبوع الأول.

وقال إن «فالكون» لا تحرر محاضر للطلبة وإنما تقوم بتسليم المضبوطات وبيانات الطلبة التي بحوزتها إلى الأمن الإدارى الذي يقوم بدوره بتسليم المضبوطات إلى الشرطة ومن ثم تحرير محاضر بالوقائع.

وشدد الشنهابى على أن «فالكون» مصممة على استكمال العام الدراسى الجامعى رغم المعوقات التي واجهتها خلال الأسبوع الأول، والمتمثلة في رفض بعض الطلبة الانصياع للتعليمات الأمنية، خاصة طلبة الإخوان لتهريب بعض المضبوطات إلى داخل الحرم الجامعى.

وقال الشنهابى: «عقدنا بروتوكولا مع وزير التعليم العالى لتأمين الجامعات لمدة عام مع التجديد لعام آخر»، لافتا إلى أن «فالكون» تعتزم استكمال العام الحالى والاستمرار لعدة أعوام مقبلة، ووصف شغب بعض طلبة الإخوان بأنه «قلة أدب من شوية عيال صغيرة».

وتابع: «لقد نجحنا في تأمين الجامعات ولن ننسحب، لأننا نحمى الطلبة راغبى تحصيل العلم، أما المشاغبون فلا مكان لهم».

وقال إن الشركة مستمرة في تزويد أبواب الجامعات بأفراد أمن جدد، بعد الحصول على التدريبات والدورات الأمنية مع التنبيه عليهم بحسن معاملة الطلبة وعدم الاحتكاك بهم لفظيا أو الاشتباك معهم.