أوباما يُقبِل ممرضات «إيبولا»: قاموا بعمل شجاع (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، إنه قبًل مُمرضات يتولين رعاية وعلاج مرضى بفيروس «إيبولا»، وذلك دون الخوف من احتمالات إصابته بعدوى المرض.

وأضاف أوباما، أنه ليس خائفا من «إيبولا»: «صافحت وعانقت وقبلت ممرضتين في مستشفى جامعة إيموري بأطلنطا، بسبب العمل الشجاع الذي فعلنه»، حسبما ذكرت صحيفة «هافنتجتون بوست» وموقع «ديلي كولر»، الجمعة.

ويجري حاليًا علاج ثاني ممرضة أمريكية مصابة بمرض «إيبولا»، آمبر فينسون، في مستشفى إيموري، التي قبل فيها أوباما الممرضات.

كان البيت الأبيض أعلن إلغاء أوباما كل رحلاته المقررة الخميس الماضي، للتفرغ لإدارة الأزمة الناجمة عن وباء «إيبولا»، بعد إصابة ممرضة ثانية بالفيروس.