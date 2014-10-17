«هندسة القاهرة» تحصل على اعتماد دولي في مجال العمارة

أعلن الدكتور جابر نصار رىْيس جامعة القاهرة، عن حصول قسم الهندسة المعمارية بهندسة القاهرة، على اعتماد كامل وغير مشروط من الاتحاد الدولي للمعماريين« UIA»، التابع لمنظمة اليونسكو، لمدة 3 سنوات، تبدأ من أكتوبر 2014 حتى نهاية أكتوبر 2017، في أول إنجاز من نوعه على مستوى أقسام كليات الهندسة في الجامعات المصرية الحكومية.

وقال الدكتور على جبر، وكيل كلية الهندسة جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب، بإن الإعتماد الدولي لقسم الهندسة المعمارية بهندسة القاهرة، جاء وفقاً لمعاييرالإتحاد الدولي للمعماريين، والزيارات الإستطلاعية التى قام بها للكلية، وتقريرخبراء الإتحاد،الذى شمل مجموعة من الملاحظات الإيجابية التي أكدت على تميز البرنامج الدراسي وكفاءة الفاعلية التعليمية، وحماس الطلاب والقائمين بالتدريس من أعضاء هيئة تدريس العمارة بمثابةإنطلاقة نحو العالمية.

وأضاف، والهيئة المعاونة وكفاءة الجهاز الإداري للقسم ، فضلآ على معيارى عدد أعضاء هيئة التدريس بالنسبة للطلاب، والتقويم المستمر للعملية التعليمية والجهات الداعمة للخريجيين فى العمل.

كما أشار تقرير الاتحاد الدولي للمعماريين، إلى كفاءة القائمين على إدارة كلية الهندسة، وإدارة قسم الهندسة المعمارية بالكلية، و روح الفريق المتميز التى يعملون بها.

وتابع «جبر»، أن برنامج العمارة بنظام الساعات المعتمدة بالكلية «AET»، حصل في الزيارة الإستطلاعية الأولى من جانب الإتحاد الدولي للمعماريين، على تقرير يفيد بتميز البرنامج بمستوياته المختلفة ، وأوصى تقرير خبراء الإتحاد، بأنه لايوجد تحفظات لدى الإتحاد الدولي للمعماريين بزيارة نهائية للقسم في مارس 2016 تمهيدا لإعتماده .