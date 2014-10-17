خالد مشعل يدعو لحمل السلاح دفاعا عن المسجد الأقصى

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة«حماس»، خالد مشعل «كل قادر على حمل السلاح في المنطقة إلى أن يدافع عن المسجد الأقصى المبارك، الذي يتعرض لأخطر اعتداء إسرائيلي»، مؤكدا أنه هو «المعنى الحقيقي للجهاد».

وقال مشعل، حسبما ذكرت وكالة «صفا» الإخبارية، صباح الجمعة، إن «المسجد الأقصى يستحق منا بذل الشهداء والتضحيات لتحريره»، مطالبا بتحرك عاجل للدفاع عنه في ظل تصاعد عمليات الاعتداء عليه.

ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تستغل انشغال العرب بالاضطرابات الإقليمية وخصوصا في سوريا والعراق وتحاول إحكام السيطرة على المسجد الأقصى، وردا على سؤال حول احتمالات اشتعال حرب جديدة، أكد مشعل أنه «لا أحد يسعى للحرب، شعبنا الفلسطيني له الحق في الدفاع عن نفسه، المقاومة هي وسيلتنا الوحيدة من أجل قضايانا المختلفة».

ولفت إلى أن الفلسطينيين قاوموا لمئة عام وسيواصلون المقاومة، مضيفا «ندعو الأمة أن يغضبوا ويرسلوا رسالة غضب مؤلمة للعالم، أن الشعب الفلسطيني وأن الأمة العربية والإسلامية لن تسكت عن الجريمة الإسرائيلية».

وبين مشعل أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول في تحركاته الأخيرة السيطرة على الموقع، الذي كان محور الانتفاضة الفلسطينية التي تفجرت، في 2000، إبان محاولة رئيس الوزراء الأسبق، أرئيل شارون، تدنيسه.

وكان الأقصى قد شهد مؤخرا تصاعدا في عمليات اقتحامه من قبل المستوطنين بحماية أمنية مشددة وسط مخاوف فلسطينية من أن يمثل ذلك بداية فرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني فيه.