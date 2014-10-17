وزيران إسرائيليان ينتقدان سياسة «كيري» بشأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

انتقد وزيران إسرائيليان بشدة، الجمعة، وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، بسبب تصريحاته بشان ضرورة استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية من أجل المساهمة في مكافحة تنظيم «داعش»، ملمحا إلى وجود علاقة بين القضيتين.

وقال وزير الاتصالات، وهو من حزب «الليكود»، جلعاد أردان، إن كيري يسجل أرقاما قياسية جديدة من عدم إدراك ما يجري في منطقة الشرق الأوسط وطبيعة النزاعات الدائرة فيه، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.

وأشار اردان إلى أن الرئيس الأمريكي، بارك أوباما، نفسه كان قد استبعد وجود علاقة بين النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، والأحداث الأخرى، التي تشهدها المنطقة.

من جانبه، قال الوزير الاقتصاد، نفتالي بينت، رئيس حزب «البيت اليهودي» إن «هناك دائما من يوجه أصبع الاتهام إلى اليهودي حتى إذا أقدم مواطن بريطاني مسلم على قطع رأس بريطاني مسيحي»، واعتبر بينت أن «تصريحات كيري تشكل تشجيعا للإرهاب العالمي».

يذكر أن سيطرة «داعش» على مساحات شاسعة في سوريا والعراق ومحاولات توسيع نطاق نفوذه أثارت قلق الدول العربية المجاورة والدول الأوروبية والولايات المتحدة، وشكلت واشنطن تحالفا دوليا وعربيا للتصدي للتنظيم .