أخبار عاجلة

فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

وزيران إسرائيليان ينتقدان سياسة «كيري» بشأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

Google+ Print
وزيران إسرائيليان ينتقدان سياسة «كيري» بشأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وزيران إسرائيليان ينتقدان سياسة «كيري» بشأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

انتقد وزيران إسرائيليان بشدة، الجمعة، وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، بسبب تصريحاته بشان ضرورة استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية من أجل المساهمة في مكافحة تنظيم «داعش»، ملمحا إلى وجود علاقة بين القضيتين.

وقال وزير الاتصالات، وهو من حزب «الليكود»، جلعاد أردان، إن كيري يسجل أرقاما قياسية جديدة من عدم إدراك ما يجري في منطقة الشرق الأوسط وطبيعة النزاعات الدائرة فيه، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.

وأشار اردان إلى أن الرئيس الأمريكي، بارك أوباما، نفسه كان قد استبعد وجود علاقة بين النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، والأحداث الأخرى، التي تشهدها المنطقة.

من جانبه، قال الوزير الاقتصاد، نفتالي بينت، رئيس حزب «البيت اليهودي» إن «هناك دائما من يوجه أصبع الاتهام إلى اليهودي حتى إذا أقدم مواطن بريطاني مسلم على قطع رأس بريطاني مسيحي»، واعتبر بينت أن «تصريحات كيري تشكل تشجيعا للإرهاب العالمي».

يذكر أن سيطرة «داعش» على مساحات شاسعة في سوريا والعراق ومحاولات توسيع نطاق نفوذه أثارت قلق الدول العربية المجاورة والدول الأوروبية والولايات المتحدة، وشكلت واشنطن تحالفا دوليا وعربيا للتصدي للتنظيم .

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية