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منظمة الصحة العالمية تعلن انتهاء انتقال فيروس إيبولا رسميًا فى السنغال

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منظمة الصحة العالمية تعلن انتهاء انتقال فيروس إيبولا رسميًا فى السنغال منظمة الصحة العالمية تعلن انتهاء انتقال فيروس إيبولا رسميًا فى السنغال

ارشيفية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، انتهاء تفشي وانتقال فيروس إيبولا رسميا في السنغال.

ورحبت المنظمة – في بيان اليوم – بما قامت به السنغال من جهود لإنهاء انتقال الفيروس منذ دخول شاب مصاب بالفيروس إلى البلاد قادما عن طريق البر من النيجر في 29 أغسطس الماضي وكان على اتصال مباشر بمريض بالايبولا.

وأكدت المنظمة، أن استجابة السنغال مثال جيد على ما يجب القيام به عند مواجهة حالة وافدة مصابة ومنع المرض من الانتشار وبخاصة الاستجابة السريعة للرئيس ماكى سال ووزير الصحة أوا كول سيك.

وأشارت إلى أن السنغال حافظت على مستوى عال من نشاطات الاكتشاف للفيروس لمدة 42 يوما وهى ضعف فترة الحضانة القصوى لمرض فيروس إيبولا واللازمة للكشف عن أي حالة مصابة غير مبلغ عنها المنظمة.

ونوهت منظمة الصحة العالمية، إلى أن السنغالية كانت قد قامت بتحديد ورصد 74 حالة من مخالطين لمريض، وقامت الجهات الصحية المعنية بالاختبار الفوري لجميع الحالات المشتبه فيها، كما تم تكثيف المراقبة عند نقاط الدخول في البلاد وتكثيف حملات التوعية الوطنية على المستوى العام.

وفي ذلك الوقت حثت المنظمة السنغال على أن تبقي أجهزتها الصحية المعنية يقظة، خاصة وأن الموقع الجغرافي للبلاد يجعلها عرضة لحالات وافدة من فيروس إيبولا، كما طالبت السنغال بالامتثال الصارم للمبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية.

أ ش أ

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