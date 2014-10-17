“فالكون”: مليون و360 ألف جنيه خسائرنا فى أول أسبوع دراسة بالجامعات

قال وليد فؤاد، رئيس القطاع الإعلامى لمجموعة فالكون للتأمين والحراسة، والمسئولة عن تأمين بوابات الجامعات التى تشهد أعمال عنف، إن خسائر الشركة بعد الأسبوع الأول من بداية العام الدراسى بالجامعات، بلغت مليونا و 360 ألف جنيه.

وأضاف فؤاد، فى تصريحات صحفىة، أنه بعد أحداث الشغب التى شهدتها جامعات القاهرة، وعين شمس، وحلوان والأزهر” كانت حصيلة الخسائر تحطيم بوابتين بجامعة القاهرة، وبوابتين بجامعة الأزهر، كما تم تحطيم جهازين “X-RAY” والخاص بالمسح الذرى للمتعاملين مع المخدرات أو المفرقعات.

وأكد فؤاد، أن تكلفة البوابة الواحدة تقدر بـ140 ألف جنيه، وبذلك فإن إجمالى خسائر البوابات الأربعة 560 ألف جنيه، فيما تبلغ قيمة جهاز الــ”X-RAY” 400 ألف جنيه، وبذلك يكون إجمالى خسائر هذا الجهاز 800 ألف جنيه، وأنه تم استبدال هذه الأجهزة، كما سيتم إرسال مطالبات لوزارة التعليم العالى بقيمة هذه الخسائر كونها أصبحت ملكًا لها منذ التعاقد معها.