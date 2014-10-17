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الاحتلال يقمع مسيرة “المعصرة” الأسبوعية في بيت لحم

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الاحتلال يقمع مسيرة “المعصرة” الأسبوعية في بيت لحم الاحتلال يقمع مسيرة “المعصرة” الأسبوعية في بيت لحم

ارشيفية

قمعت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، مسيرة قرية “المعصرة” الأسبوعية المنددة بجدار الضم العنصري والتوسع الاستيطاني والتي تأتي إحياء للذكرى الثامنة على انطلاق النضال الشعبي في المنطقة.

وأفاد منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان في محافظة “بيت لحم” “حسن بريجية” بأن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الرئيس لقرية المعصرة أمام مرور المسيرة التي شارك فيها عدد من المتضامنين الأجانب ثم اعتدت على المشاركين بالضرب ومنعتهم من الوصول إلى مكان إقامة الجدار، قائلًا إن المشاركين نظموا اعتصاما القيت فيه كلمات أكدت أهمية تنظيم وقفات تضامنية مع الاقصى وضرورة التدخل لمنع تهويده .

أ ش أ

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