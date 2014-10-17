«أوقاف المنيا» تنتزع مسجد عمر بن الخطاب من قبضة الإخوان بعد ربع قرن من السيطرة عليه

بعد ربع قرن من سيطرة الإخوان عليه، وجعلة منبرًا لهم لنشر خططهم وسياساتهم التي تحرض المواطنين ضد الدولة، وإنطلاق جميع مسيراتهم ومظاهراتهم من أمامه، تمكن اليوم الشيخ محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، من إلقاء خطبة الجمعة من مسجد عمر أبن الخطاب بمنطقة أبو هلال.

دارت الخطبة حول “حقوق الجار”حيث أكد الشيخ أبوحطب على أن الله عزوجل آمرنا بمعاملة الناس جميعا معاملة حسنة ، ويقصد بالجار المعني الشامل ،من شعوب ودول وليس،حيث حدثنا النبي بقوله عليه الصلاة والسلام “مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت إني سأورثه” وكذلك “من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يؤذي جاره”.

وأشار أيضا في خطبته إلى أهمية الاختلاف في الآراء والأفكار لأنها الطريقة للوصول إلى الحقيقة فالاختلاف سنة من سنن الله عز وجل ولكن بدون تخريب وإيذاء للآخرين مشيرا إلى أن الإسلام حرص على دعم أواصر المحبة بين أفراد المجتمع مما يمنحه قوة و تماسكا ، ويشيع روح التعاون بين الناس ويزيد المجتمع ثباتا واستقرارا ، مراعاة حقوق الجار التي أعلى الإسلام شأنها واهتم بها.

وقال أبوحطب ” الجيران ثلاثة ، جار له ثلاثة حقوق وهو المسلم القريب : له حق الجوار، وحق القرابة ، وحق الإسلام ، و جار له حقان وهو المسلم غير القريب : له حق الجوار ، وحق الإسلام ، وجار له حق واحد وهو الجار غير المسلم :له حق الجوار ، فيشمله ما أمر الله تعالى به من البر والإحسان إليه”.

وتنوعت عناصر الخطبة حول “مكانة الجار في الإسلام و حقوق الجار والإحساس بالجار، وكف الأذى عنه وتحمل الأذى منه و مراعاة حقوق الجار في إصلاح العلاقات بين أفراد المجتمع”.

من جانبه صرح وكيل وزارة الأوقاف، أن إلقاء خطبة الجمعة اليوم من مسجد عمر بن الخطاب يعد سابقة هامة ،حيث يسيطر على المسجد منذ نشأته جماعة الأخوان المسلمين ، معربا عن شكره للواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا والقيادات الأمنية في المحافظة لتمكين مديرية الأوقاف من القيام بمهامها المنوطة بها.