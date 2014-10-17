خالد منتصر: آثار «الترامادول» أخطر من الهيروين

قال الدكتور خالد منتصر، أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية، إن هناك آثارا سلبية خطيرة لعقار الترامادول، الذي انتشر بشكل كبير بين المصريين كمنشط للقدرة الجنسية لدى الرجال، والذي يعتبر أحد أهم مكونات الخلطة السحرية للتقوية الجنسية وهى “الفياجرا والترامادول والكريم المخدر الموضعى”.

وأوضح “منتصر”، في لقائه مع الإعلامي حمدى رزق في برنامجه “نظرة”، على فضائية “صدى البلد”، أن زيادة جرعة الترامادول قد تؤدى إلى الإصابة بالصرع، بالإضافة إلى أنه يسبب الإدمان حيث أنه أشد خطرا من الهيروين.

وأضاف أن مصر بها أعلى نسبة حوادث طرق في العالم، نتيجة تعاطى الترامادول.