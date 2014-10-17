توتي: لم أخطئ في مهاجمة يوفنتوس

لا يشعر فرانشيسكو توتي قائد روما بالندم على تصريحاته المثيرة للجدل التي أطلقها تجاه يوفنتوس، عقب الخسارة من البيانكونيري 3-2 في الدوري.
وكانت مباراة يوفنتوس وروما قد انتهت بفوز السيدة العجوز 3-2 بعد أن احتسب حكم المباراة ركلتي جزاء مشكوك في صحتهما ليوفنتوس وكذلك واحدة لروما، ليخرج توتي بعد المباراة بتصريحات أشار فيها لتحيز الحكام ليوفنتوس.
وقال توتي لصحيفة "كوريير ديللو سبورت": "لم أبالغ في تصريحاتي، ولكن كثرة التفكير في هذا الأمر مدمر، رغم أنه يجب الاعتراف أنني لم أخطئ في الهجوم بهذه القوة".
واستدرك مضيفا "على أي حال، يجب أن نطوي هذه الصفحة، فنحن سنلعب مباراة مهمة جدا هذا الأسبوع".
وأتم أمير روما "هذا الجدل يجب ألا يؤثر على مستوانا في مباراة الجولة المقبلة".