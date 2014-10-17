ريكيلمي يؤهل أرخنتينوس جونيورز لنصف نهائي كأس الأرجنتين

بوينوس آيرس، (إفي): استحق خوان رامون ريكيلمي لقب نجم مباراة أرخنتينوس جونيورز وإستوديانتس دي كاسيروس عن جدارة، فبفضله تأهل فريقه أرخنتينوس إلى نصف نهائي كأس الأرجنتين بركلات الترجيح.

وقبل أربع دقائق من انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بتقدم إستوديانتس دي كاسيروس بهدف حمل توقيع سرخيو سوسا، أدرك ريكيلمي، لاعب بوكا جونيورز السابق، هدف التعادل من ضربة جزاء.

وبالتعادل تم الاحتكام إلى ركلات الترجيح حيث تفوق أرخنتينوس (5-4) أيضا بفضل ريكيلمي الذي سجل الهدف الحاسم، ليتأهل الفريق لنصف نهائي كأس الأرجنتين لمواجهة روساريو سنترال الذي تغلب الأسبوع الماضي على ريفر بليت.

وفي مباراة نصف النهائي الأخرى ينتظر أوراكان الفائز من لقاء ربع النهائي الذي يجمع بين أتلتيكو رافائيلا وديفينسا إي خوستيسيا الأربعاء المقبل.