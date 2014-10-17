مورينيو عن روي كين: مثال للمهذبين

سخر جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي من انتقادات روي كين المدرب المساعد لأستون فيلا، والذي رفض مصافحة الاستثنائي خلال مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي.
البرتغالي مورينيو أراد مغادرة الملعب قبل نهاية المباراة، فأتجه إلى مقاعد بدلاء أستون فيلالتبادل التحية مع بول لامبيرت المدير الفني وروي كين المساعد، إلا أن الثنائي تجاهله.
وعن الواقعة قال كين: " أنه أمر مخزي، شاهدته يفعل ذلك مع المدربين الآخرين، هو محظوظ بأنني لم ألكمه".
ورد مورينيو للصحفيين: "في البداية، أود أن أقول أنني أقدر تصريحاته".
وتابع ساخرا "اعتقد أن الثنائي يعطي مثالا عظيم للناس المهذبة، ولأنني شخص متواضع يحاول أن يتعلم كل يوم من أصحاب الخبرات، فأنا احترم تصريحاتهما".
وأكد مورينيو على أنه سيواصل طريقته في مغادرة الملعب قبل نهاية المباراة، ومصافحة المدربين المنافسين.