رونالدو ينافس كوستا على جائزة أفضل مهاجم في الليجا

مدريد، (إفي): يتنافس البرتغالي كريستيانو رونالدو، والإسباني-البرازيلي دييجو كوستا، والمكسيكي كارلوس فيلا على جائزة أفضل مهاجم في الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2013-2014 ، وفقا لما أعلنته رابطة الدوري الإسباني يوم الجمعة.

وأنهى كريستيانو لاعب ريال مدريد، الموسم الماضي في صدارة قائمة هدافي الليجا (31 هدفا)، بينما أحرز دييجو كوستا (27 هدفا عندما كان في صفوف أتليتكو مدريد قبل انتقاله إلى تشيلسي الإنجليزي).

أما المكسيكي فيلا فقدم موسما رائعا مع ريال سوسيداد سجل فيه 16 هدفا.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بهذه الجائزة خلال "حفل جوائز رابطة الدوري الإسباني" المقرر في 27 أكتوبر الجاري.