تأجيل مباراة الأهلي ودجلة لصالح المنتخب

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المقرر لها يوم التاسع من نوفمبر، مع إقامة مباريات الجولة الثامنة في موعدها.

شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر طلب تأجيل الجولة الثامنة من الدوري كونها لا تمنح الفراعنة سوى 3 أيام للاستعداد لمواجهة السنغال يوم 14 نوفمبر.

ومنتخب مصر يحتاج للفوز على السنغال لمطاردة البطاقة المرشحة لكأس أمم إفريقيا 2015.

ولكن لجنة المسابقات قررت إقامة مباريات الجولة الثامنة في موعدها المحدد، وتأجيل مباراة الأهلي ووادي دجلة التي كان من المقرر لها يوم التاسع من نوفمبر، وهي مباراة مؤجلة أساسا من الجولة الثانية.

وقال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات لـFilGoal.com: "طلب شوقي غريب تأجيل مباراة الأهلي ودجلة فقط، وهو ما نفذناه من أجل مساندة المنتخب".

وتابع "الأهلي سيلعب أخر مباراة في الدوري قبل موقعة السنغال يوم الثالث من نوفمبر، والزمالك يوم الخامس من نوفمبر".

وواصل مضيفا "ويلعب سموحة أخر مبارياته يوم السادس من نوفمبر".