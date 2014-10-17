بالصور.. رئيس هيئة قصور الثقافة يفتتح مهرجان “روائع أغنيات النصر” ببنى سويف

افتتح ،مساء أمس الخميس، الدكتور سيد خطاب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، والأديب محمد عبد الحافظ ، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، والفنان أحمد إبراهيم ، رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي ، ومحمد منير ، مدير عام فرع ثقافة بني سويف ، وخالد إبراهيم عويس ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف ، والذي حضر نائبا عن المحافظ ، فعاليات المهرجان اللأول للموسيقى الغربية للأغنية الوطنية لفرع ثقافة بني سويف تحت عنوان ” روائع أغنيات النصر ” على مسرح قصر ثقافة بني سويف ، والذي يستمر 4 أيام تحت رعاية المستشار مجدي البتيتي محافظ الإقليم .

وافتتح رئيس الهيئة مع الأديب محمد عبد الحافظ ، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة معرضا لرسومات أطفال المدارس أقيم على هامش المهرجان بقاعة المعارض بالقصر التى شهدث محرقة قصر الثقافة عام فى سبتمبر 2005 وشهدت احتراق واصابة 57 فنانا وناقدا وشابا ، تضمن عددا من اللوحات الفنية التي رسمها طلاب المدارس تعبيرا عن الاحتفال ب6 اكتوبر ، بمشاركة مسؤولين بالتربية والتعليم ومجالس أمناء المدارس المشاركة في المعرض ، حيث قص ” عبد الحافظ ” ورئيس المدينة الشريط لافتتاح المعرض الذي يستمر حتى الأحد القادم.

وأدارا حوارا مع الطلبة والطالبات حول الرسومات التي عبروا فيها عن أنفسهم ، ورؤيتهم للانتصار العظيم الذي حققه الجيش المصري منذ 41 عاما ، وأشادا بالجهود المبذولة من قبل إدارات المدارس في تقديم معرض فني تشكيلي متميز لطلاب بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية .

وافتتح رئيس الهيئة ومرافقوه ورئيس المدينة المهرجان المقام على مسرح قصر الثقافة ، حيث أكد ” محمد منير ” مدير عام فرع ثقافة بني سويف ، في كلمته أن المهرجان يعد الأول من نوعه للأغنية الوطنية تنظمه هيئة قصور الثقافة ، تشارك فيه فرق إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي .

وتحدث أمام الحفل الدكتور سيد خطاب ، الذي أشاد بجهود الفنانين والمبدعين من أبناء المحافظة في كافة المجالات الثقافية ، واعدا بتقديم ” دعم سخي ” من الهيئة لأجل دعم الثقافة وأنشطتها بكافة المحافظات .

وقدمت فرقة بني سويف للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حمدي العدوي ، عددا من الأغنيات الوطنية التي قدمت في احتفالات أكتوبر بحضور عدد كبير من القيادات الفنية والثقافية وجمهور كبير من أبناء المحافظة ، والذين أشادوا بالمواهب الشابة التي قدمت العديد من الفقرات الغنائية لروائع أغنيات أكتوبر ونالت استحسان وتشجيع الحاضرين .