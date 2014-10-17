دراسة: المرأة الخليجية تمتلك 385 مليار دولار من بين 500 مليار لنساء الشرق الأوسط

توقعت دراسة حديثة حصول المرأة السعودية على كامل حقوقها السياسية العام المقبل 2015.

وكشفت الدراسة التي أجراها خبراء مختصون بالتعاون مع صندوق «الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة»، أن العمالة النسائية في الخليج تُعد من أقل المعدلات العالمية، بنسبة تصل إلى 27% على الرغم أن المرأة الخليجية تسيطر على ثروات تقدر بنحو 385 مليار دولار من أصل 500 مليار دولار، تسيطر عليها نساء الشرق الأوسط، حسبما ذكرت صحيفة «الحياة الندنية» اليوم الجمعة.

كما كشفت الدراسة أن القوة النسائية العاملة في الخليج زادت خلال عشر سنوات، بنسبة 83% وتعد هذه النسبة عالية عالمياً وإقليمياً، وهذا مؤشر على نمو الاستثمارات النسائية ومشاركة المرأة في عدد من القطاعات، بحسب الدراسة.

وأوضحت نائب الأمين العام لصندوق «تنمية المرأة»، هناء الزهير، خلال استعراضها ورقة العمل أن «المرأة في قطاع الأعمال بالسعودية ما زالت في المرتبة الأخيرة، مقارنة بنظيراتها الخليجيات».

يُذكر أن الدراسة عرضت خلال الملتقى الثاني لصاحبات الأعمال الخليجيات في المنامة، وناقشت مسألة المرأة الخليجية في عالم الأعمال ومرتكزات التنمية الاقتصادية، والمتغيرات التي شهدتها التنمية في دول مجلس التعاون والتحديات.