ضبط 11 ألف قرص مخدر و10 كيلو حشيش فى الإسكندرية وبورسعيد وقنا خلال 24 ساعة

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع مديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الأخيرة فى ضبط 11237 قرص مخدر و 10 كيلو و 200 جرام من مخدر الحشيش بمحافظات الإسكندرية وبورسعيد وقنا، وذلك فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها خاصة مرتكبى جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية الغير مرخصة .

أسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع مديريات الأمن خلال 24 ساعة الأخيرة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية فى الإسكندرية وبورسعيد وقنا.

مديرية أمن الإسكندرية :

أكدت التحريات قيام كلاً من ” نوح . م . ع “شهرته نوح العزومى ، مواليد 1992 ، عاطل ، مقيم دائرة قسم شرطة ثانى العامرية .2. ” فتحى . م . ع “شهرته فتحى العزومى ، مواليد 1988 ، عاطل ، مقيم دائرة قسم شرطة ثانى العامرية ، ” كامل . ف . ح “مواليد 1993 ، سائق ، مقيم دائرة قسم شرطة ثانى العامرية، بالإتجار فى المواد المخدرة خاصةً مخدر الحشيش ، وبتقنين الإجراءات تم ضبطهم فى كمين أعد لهما بدائرة قسم ثانى شرطة العامرية وبحوزتهم ( 40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام ، 3 هاتف محمول ، مبلغ مالى ) .

أما بالنسبة لمديرية أمن بورسعيد، فأكدت التحريات قيام ” أيمن . ع . م ” مواليد 1968، عاطل ، مقيم دائرة قسم شرطة الضواحى ، مسجل شقى خطر ” مخدرات ” سبق إتهامه فى 27 قضية متنوعة .. بالإتجار فى المواد المخدرة خاصةً مخدر الحشيش .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة المناخ ، وبحوزته طربة من مخدر الحشيش وزنت 200 جرام ، هاتف محمول ، مبلغ مالى .

وفى مديرية أمن قنا أكدت التحريات قيام إحدى الصيدليات الكائنة بدائرة قسم شرطة قنا – بترويج العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية .

عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع مديرية أمن قنا وإدارة تفتيش الصيادلة تم ضبط ” محمد . ع . م ” سن 24 ، ومقيم دائرة قسم شرطة إسنا – حال تواجده داخل الصيدلية ، وبحوزته 11237 قرص وأمبول مخدر ومنشط جنسى ، هاتف محمول ، مبلغ مالى .

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.