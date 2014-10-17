مسيرات في غزة والضفة الغربية لنصرة المسجد الأقصى المبارك

انطلقت، ظهر اليوم الجمعة، مسيرات حاشدة نظمتها القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة نصرة للمسجد الأقصى المبارك وما يتعرض له من اعتداءات وتدنيس من قبل المستوطنين والمتطرفين اليهود.

وذكرت وكالة “سما” الإخبارية ظهر اليوم أن حركتي “الجهاد الإسلامي” و”حماس” إلى جانب الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية شاركوا في المسيرات التي انطلقت في كافة محافظات قطاع غزة دعما وإسنادا لصمود المقدسيين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي المتغطرس.

ومن جهته، دعا “إسماعيل رضوان” القيادي في حركة “حماس” لتفعيل المقاومة من أجل الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك.. مؤكدا أن المساس بالأقصى سيفجر المنطقة.. قائلا إن “الوضع في المسجد الأقصى والقدس وصل لمرحلة خطيرة من التهويد حيث يستغل الاحتلال انشغال الدول بأحداثها الداخلية لتنفيذ مخططاته بهدم الأقصى وإقامة هيكله المزعوم”.

ووجه “رضوان” في كلمته رسالة إلى شعب فلسطين المرابط داخل الأقصى.. داعيا إياه بالاستمرار في رباطه وتعزيز مسيرات البيارق والرابط داخل الأقصى، كما دعا إلى شد الرحال للأقصى للدفاع عن أولى القبلتين. ووجه رسالة إلى أبناء شعب فلسطين في الضفة الغربية وفي الداخل 48 والقدس لتفعيل المقاومة للدفاع عن الأقصى، كما دعا المقاومة لان تكون جاهزة للدفاع عن أولى القبلتين.

وأردف أن “المسجد الأقصى خط أحمر وليدرك الاحتلال أن استمرار اقتحاماته والمساس بالأقصى سيحرك المنطقة وسيفجر بركانا سيطال الاحتلال”.. مؤكدا أن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تلجم إذا مس الأقصى بسوء أو خطر.

ودعا السلطة للتحرك على كل المستويات الميدانية والدولية للجم اعتداءات الاحتلال عن الأقصى، كما طلب السلطة وحكومة التوافق بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، كما دعا الفصائل إلى الاستمرار في مسيرات التضامن مع الأقصى.

> وكانت قوات الاحتلال قد قررت مساء أمس (الخميس) إغلاق المسجد الأقصى المبارك أمام المقدسيين والمصلين دون سن ال 50 وهي تعتبر الجمعة الثانية على التوالي التي يمنع الاحتلال المقدسيين من الصلاة في الأقصى في محاولة اعتبرتها فصائل المقاومة سياسة لتقسيم المسجد الأقصى كما فعلت في الحرم الإبراهيمي.

أ ش أ