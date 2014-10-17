“التقويم الهجرى الشمسى”..وضعه عمر الخيام..وتستخدمه إيران وأفغانستان

إعداد : أحمد عبد الحميد

التقويم الهجرى الشمسى أو التقويم الفارسى.. هو تقويم مرتبط بدوره الشمس، مكون من 365 يوم في السنة البسيطة و366 يوم في سنته الكبيسة، تستخدمه الشعوب الهندوجرمانية “الإقليم الإيراني الأفغاني الكردي” وهو – مثل التقويم الهجرى – يبدأُ أيضاً بهجرة رسول الله محمد (صلى الله عليه وسلم) و الذي استُخدم أحياناً من العثمانيين أيضاً، ويسمى أيضا بالتقويم الجلالي نسبةً لجلال الدولة ملك شاه سلطان السلاجقة.

كيفية حسابه

لحساب السنة الهجرية الشمسية يكفي طرح العدد 621 من السنة الميلادية. فعلى سبيل المثال سنة 2008 ميلادي توافق 1387هجري شمسي اعتباراً من بداية الربيع. في تلك المناطق تسمي شعوبها بداية السنة الشمسية الهجرية بالنوروز ما يعني اليوم الجديد.

البداية مع عمر الخيام

واضع هذا التقويم هو العالم المسلم عمر الخيام بمعاونة سبعة من علماء الفلك ويعتبر أدق التقاويم المعمول بها على وجه الأرض حالياً حيث تبلغ نسبة الخطأ فيه يوم واحد فقط لكل 3.8 مليون سنة، في مقابل نسبة الخطأ للتقويم الميلادي البالغة يوم واحد لكل 3300 سنة، وهو مستخدم من قبل دولتان جمهورية إيران الإسلامية وأفغانستان وهو التقويم الثاني في كردستان ، وجزء من تقويم أم القرى لتحديد فصول شمسي للسنة وأوقات الشرعية “الصلوات” أیضا.

هذا التقویم شکّل بعد تغییر التقویم الهجریة الشمسیة البرجية. لکل برج الفلکي 30 درجة قوسیة علي مسار الشمس، والشمس تمر برج واحد في شهر شمسي ویسمي الشهور الشمسي بهذا البروج الاثنی عشریة.

الأشهر

مقسمة على 12 شهراً، الأشهر الستة الأولى منه تكون 31 يوماً والخمسة أشهر التي تليها تكون 30 يوماً، أما الشهر الأخير أي الشهر الثاني عشر فيكون 29 يوماً في السنة البسيطة و 30 يوماً في السنة الكبيسة، تبدأ السنة الشمسية في الاعتدال الربيعي يوم 21 مارس حسب التقويم الغریغوری الميلادي غالبا وفی بعض السنوات في ‌20 مارس المیلادي حسب تطور الکبيسة، ويدعى ذلك اليوم بيوم النيروز.

أشهر التقويم الهجري الشمسي هي على التوالي: