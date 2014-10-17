بالصور… محافظ بورسعيد يتفقد أعمال النظافة والصرف بأحياء الزهور والمناخ

قام اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد بجولة تفقدية داخل أحياء الزهور والمناخ، لمتابعة أعمال النظافة والخدمات التي تقدم للمواطنين .

وكلف المحافظ خلال الجولة جهاز الإنقاذ والطواري والقوارض بالتنسيق مع الاحياء لرفع المخلفات والقمامة وتطهير المكان إزالة المخلفات منه .

وأشار إلى أنه سوف يقوم بالمرور خلال الأيام القادمة علي بعض مناطق الحي للتأكد من تلافي كافة الملاحظات التي ظهرت أتثناء الجولة وتكليف الصرف الصحي بكسح وشفط المياة من داخل المناطق المتراكمة فيها المياة منذ فترة .

وأكد المحافظ لروساء الأحياء بأنه لافرق بين شارع رئيسي وأخر فرعي، وهناك تعليمات صادرة لكل حي من الأحياء برفع كفاءة الشوارع ورفع الإشغالات كل في نطاقه والتأكد من عمل أعمدة الإنارة بكفاءة وإحكام غلق فتحاتها مع إزالة كافة التشوهات من على الجدران وإعادة طلائها وطلاء البردورات باللونين الأبيض والأسود.