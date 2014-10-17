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محلب يبدأ تجربة جديدة لتطوير شارع أحمد زكى بالبساتين

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محلب يبدأ تجربة جديدة لتطوير شارع أحمد زكى بالبساتين محلب يبدأ تجربة جديدة لتطوير شارع أحمد زكى بالبساتين

المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء

قام المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، عقب صلاة الجمعة، اليوم، مصطحبا نائب محافظ القاهرة، بجولة بشارع أحمد زكى بالبساتين، تمهيدا لبدء حملة تطوير بالشارع.

وتواصل رئيس الوزراء مع أهالي الشارع، لبدء تجربة جديدة للتطوير بأحد شوارع المنطقة الشعبية، تعتمد على مشاركة أهالي الشارع أنفسهم في أعمال التطوير.

وقال محلب شارع أحمد زكى أحد الشوارع المهمة، ولكنه ذو كثافة عالية، وتعرض لتعديات كثيرة من الأهالى، سواء بالبناء، أو بزحف المحلات والمقاهى على الشارع، إضافة إلى فوضى الميكروباص، وبالتالى، تواصلنا مع الأهالى لكى يبدأوا بأنفسهم حملة لإزالة التعديات، بجانب الجهود التى ستقوم بها المحافظة لتنظيم مواقف وحركة الميكروباص، وحملات النظافة ورفع الإشغالات، لإرسال رسالة إيجابية بأن المواطن، المستفيد الأول من جهود التطوير، يشارك أيضا فى أعمال التطوير، وسيحافظ على ما يتم إنجازه.

وأكد رئيس الوزراء أننا سنعطى مهلة لأهالى الشارع لكى يقوموا بإزالة التعديات بأنفسهم من الشارع، والمساعدة فى تطوير شارعهم، وبعدها إن لم يتم الالتزام سيتم تطبيق القانون، والالتزام بعودة الانضباط.

وناشد المهندس إبراهيم محلب أهالى شارع أحمد زكى أن يقدموا نموذجا يحتذى فى تعاون المواطنين مع الأجهزة التنفيذية لما فيه الصالح العام، ومصلحة المواطن أولا وأخيرا، فهذا هدفنا، وما نسعى لتحقيقه، مؤكدا أن تسعى لتقديم نموذج نجاح فى مختلف القطاعات الخدمية لتعميمه على مستوى الجمهورية.

أ ش أ

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