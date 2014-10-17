خبراء يرحبون بتثبيت سعر الفائدة.. ويصفونه بالحل الأمثل

تقرير- أحمد محمود:

رحب خبراء مصرفيون وإقتصاديون، بقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، أمس الخميس، بتثبيت سعر الفائدة، واصفين القرار بالأمثل.

وأشار الخبراء فى تصريحات لوكالة” ONA”، إلي أن الهدف الرئيسي من تثبيت سعر الفائدة، هو الحفاظ على قيمة العملة وزيادة تنشيط الاقتصاد.

خبراء: تثبيت سعر الفائدة يحافظ علي القوة الشرائية للعملة

من جانبه قال تامر ممتاز الخبير المالي والمصرفي، إن أى اقتصاد قد يعانى من إحدى مشكلتين، وهما إما مشكلة الركود أو التضخم، والتى تتدخل الحكومة فى حلهما عن طريق إحدى وسيلتين وهما السياسة المالية المتمثلة فى وزارة المالية، أو السياسة النقدية المتمثلة فى البنك المركزى، مشيراً أن سياسة سعر الفائدة المنبثقة من السياسة النقدية، التى تشتمل أيضًا على عمليات السوق المفتوحة، وعمليات تغيير الاحتياطى القانونى للبنوك- يلجأ إليها البنك المركزى فى حالة معاناة الاقتصاد من التضخم، حيث يتدخل برفع سعر الفائدة، كما أنه قد يحدث العكس وهو تخفيض سعر الفائدة عندما يكون هناك حالة من الركود.

ولفت “ممتاز”، إلى تأثير حالات رفع سعر الفائدة التى تكمن فى تعميق مفهوم إحلال ادخار الأفراد بدلاً من استهلاكهم، بالإضافة إلى ما تؤدى إليه من انخفاض مستوى الاستثمار نظراً لرفع سعر الفائدة على القروض مما يؤثر سلباً على المستثمرين.

وتابع “ممتاز”: “إن هذا بصفة عامة يكون له تأثير سلبى على البورصة، فزيادة البطالة مع التوجه العام نحو الادخار كبديل عن الاستثمار فى البورصة، فضلاً عن تكلفة الاقتراض العالية على الشركات المدرجة فى البورصة تقلل بدورها من فرص نمو تلك الشركات وزيادة أرباحها”.

أما عما يحدث حديثًا فى الاقتصاديات من مشكلات، أوضح أن المشكلة الحالية تكمن فى الركود التضخمي، الذى يكون ليس نتيجة لزيادة الطلب الكُلي، إنما يعد نتيجة النقص فى العرض الكُلى “زيادة التكاليف”، الأمر الذى لا يستدعى التدخل بتغيير سعر الفائدة؛ حيث لابد من التدخل بالعلاج عن طريق تغيير السياسات المالية.

من جهته أكد الدكتور محمد يوسف الخبيرالإقتصادي، أن تثبيت سعر الفائدة هو أمر طبيعي في ظل الظروف الحالية للحفاظ على القوة الشرائية للعملة، على الرغم من أن رفع سعر الفائدة يساعد على جذب أموال جديدة للبنوك، لكنه لا يفيد الاقتصاد وخاصة إذا لم تستطع البنوك توظيف هذه السيولة في مشروعات حقيقة تساعد في رفع معدلات التشغيل وخفض حجم البطالة في مصر، وقال إنه لا بد من معالجة آثار التضخم بالتنمية الاقتصادية وتنويع مصادر التمويل حتى لا يحدث ارتفاعًا مفرطًا في المستوى العام للأسعار.

وأضاف الخبير، أن البنك المركزي يسعى من خلال قراره إلى الحفاظ على تكلفة الدين الداخلي عند مستوياتها الحالية وزيادة معدلات النمو على الرغم من انخفاض الجنيه المصري وارتفاع التضخم، وتحريك سعر الفائدة كان سيؤدي إلى زيادة تكلفة الدين، متوقعًا أن يظل سعر الفائدة ثابتًا خلال الفترة القادمة للسيطرة على معدل التضخم، وخاصة أن رفع سعر الفائدة لن يساعد البنوك في توظيفها، لأن تكلفة الاقتراض ستكون مرتفعة وستتضاعف تكلفة تمويل المشروعات مما يرهق العملية الإنتاجية.

ورأت الدكتورة منى إبراهيم مدير مركز الدراسات الإقتصادية بجامعة القاهرة، أن رفع سعر الفائدة كان سيحمل في طياته جوانب سلبية، وسيرهق المناخ الإقتصادي العام لارتفاع تكلفة الاستثمار، ومن ثم التأثير السلبي على معدلات النمو والقوة الشرائية للعملة المحلية والاستثمار ومنح الائتمان،

وأردفت منى إبراهيم، “أن ضعف قيمة الجنيه خلال الفترة الأخيرة أدى إلى زيادة أسعار الواردات وارتفاع أسعار السلع، خاصة المواد الغذائية مثل الحبوب واللحوم والدواجن والألبان والزيوت والخضروات والفاكهة ولن يساعد في خفض معدل التضخم.

وشددت إبراهيم، على ضرورة محاربة التضخم من خلال زيادة الإنتاج بمعدل أعلى من التضخم وإيجاد وسائل فعالة لبناء مشروعات جديدة في ظل الركود الحالي وتحسين مناخ الاستثمار لجذب مستثمرين جدد وتشغيل الطاقة العاطلة ووضع هيكلة جديدة للمشروعات وإحداث تنمية في السلع الإستراتيجية والقطاعات الإنتاجية ذات العائدة الاقتصادي المرتفع لخفض معدل الاستيراد وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات.

وكان البنك المركزي المصري، قد قرر الخميس الماضي للشهر الثاني علي التوالي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 9.25% و10.25% على التوالي.

وأبقت اللجنة أيضا، علي سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 9.75%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%، وذلك للشهر الثاني على التوالي.

ورفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في 17 يوليو الماضي، سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% على التوالي، مقابل 8.25%، و9.25%، كما رفعت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%، مقابل 8.75% ورفع سعر الائتمان والخصم بذات النسبة ليصل إلى 9.75%، مقابل 8.75%، وذلك بعد تثبيتها طوال النصف الأول من العام الجاري، للسيطرة علي زيادة التضخم المتوقعة، بعد رفع الحكومة لأسعار الوقود والكهرباء، والسجائر المحلية والمستوردة.