مصر تقدم تسهيلات لحل مشكلات صادرات التفاح اللبناني

أعلن المكتب الإعلامي في السفارة المصرية بلبنان أن مصر قد قدمت تسهيلات لمصدري التفاح اللبناني لحل بعض المشكلات المتعلقة بعبوات التصدير.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي اليوم إنه نظرا لأهمية التفاح بالنسبة للاقتصاد اللبناني كسلعة تصدير رئيسية وما يمثله من أهمية للمصدرين اللبنانيين فقد عملت الحكومة المصرية من خلال وزارة التجارة والسفارة المصرية ومكتبها التجاري بلبنان على حل كافة مشكلات تصدير هذه السلعة الهامة للبنان.

وأشار البيان إلى أن وزير الزراعة اللبناني اكرم شهيب قد اجتمع بالمستشار خالد أنيس القائم بأعمال السفارة المصرية ببيروت، الدكتورة منى وهبة المستشارة التجارية بالسفارة مرتين لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية التجارية والاقتصادية بين البلدين، ودراسة أسباب ما تردد عن تعطل شحنات التفاح اللبناني بالموانئ المصرية مع بداية موسم التصدير لهذا العام.

وأوضح البيان أنه بمراجعة السلطات المصرية تبين نفاد كل شحنات التفاح اللبناني المصدرة باستثناء تسع شحنات وهو ما يمثل حوالي 20 % مما تم تصديره، بسبب عدم اتباع المصدرين اللبنانيين للإجراءات التي ينص عليها القانون المصري (وهي متفقة مع قوانين التجارة الدولية)، وهو وجوب دقة البيانات الموجودة على عبوة التصدير وهو ما لم يتوافر في الشحنات التسع.

وأضاف أنه نظرا لعمق العلاقات بين الدولتين الشقيقتين، فقد أعطت الحكومة المصرية مهلة للمصدرين اللبنانيين لتعديل بيانات العبوات داخل الموانئ المصرية وبعد ذلك تم الإفراج عن هذه الشحنات فورا.

يذكر أن مصر تستقبل أكثر من 70 % من صادرات لبنان من التفاح، لذلك حرصت الحكومة المصرية في إطار دعمها لأشقائها، خاصة بالظروف التى يمر بها لبنان، أن تحل كافة مشكلات التصدير إلى مصر، حيث قامت مصر من قبل بإزالة الحظر – ومن جانب واحد – على كافة الصادرات اللبنانية من السلع الزراعية إلى مصر، وعلى أمل أن يتم حل كافة المشكلات التجارية العالقة بين البلدين.

أ ش أ