المفتي : مصر لا تعرف مصطلح الأقلية الدينية

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن مصر تسير بخطى ثابتة ولا تعرف مصطلح “الأقلية الدينية وإنما تعرف المواطنة وسيادة القانون التي لا تفرق بين المصريين على أساس الدين أو اللون أو الرأي.

جاء ذلك عقب أداء مفتى الجمهورية لصلاة الجمعة في محافظة الغربية بمسجد سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا وذلك في إطار احتفالات المحافظة بختام المولد الأحمدى بسيدى أحمد البدوي والذي يتواكب مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى وأعياد نصر أكتوبر المجيد .

وقال إن الفتوى المعتمدة من دار الإفتاء المصرية تصدر وفق معايير علمية منضبطة تحقق مصالح البلاد والعباد.

> وأضاف أننا “بدأنا مرحلة جديدة من بناء المستقبل في مصر وأن إرادة المصريين اجتمعت على قبول التحدي وتحقيق الاستقرار.

وقد تناولت خطبة الجمعة التى القاها فضيلة محمد الامير رئيس قطاع المعاهد الازهرية بالازهر الشريف حقوق الجار فى الاسلام وأن النبى صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار وحقوقه وحرص على التاكد عليها وعدم التفريط فيها .

كما تناولت الخطبة أيضا فضل الاولياء والصالحين وأن المولى عز وجل كرمهم وفضلهم ووصفهم بأنهم لاخوف عليهم ولا هم يحزنون وأن لهم البشرى فى الدنيا والاخرة .