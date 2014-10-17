أخبار عاجلة

فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

المفتي : مصر لا تعرف مصطلح الأقلية الدينية

Google+ Print
المفتي : مصر لا تعرف مصطلح الأقلية الدينية المفتي : مصر لا تعرف مصطلح الأقلية الدينية

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن تسير بخطى ثابتة ولا تعرف مصطلح “الأقلية الدينية وإنما تعرف المواطنة وسيادة القانون التي لا تفرق بين المصريين على أساس الدين أو اللون أو الرأي.

جاء ذلك عقب أداء مفتى الجمهورية لصلاة الجمعة في محافظة الغربية بمسجد سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا وذلك في إطار احتفالات المحافظة بختام المولد الأحمدى بسيدى أحمد البدوي والذي يتواكب مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى وأعياد نصر أكتوبر المجيد .

وقال إن الفتوى المعتمدة من دار الإفتاء المصرية تصدر وفق معايير علمية منضبطة تحقق مصالح البلاد والعباد.
> وأضاف أننا “بدأنا مرحلة جديدة من بناء المستقبل في مصر وأن إرادة المصريين اجتمعت على قبول التحدي وتحقيق الاستقرار.

وقد تناولت خطبة الجمعة التى القاها فضيلة محمد الامير رئيس قطاع المعاهد الازهرية بالازهر الشريف حقوق الجار فى الاسلام وأن النبى صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار وحقوقه وحرص على التاكد عليها وعدم التفريط فيها .

كما تناولت الخطبة أيضا فضل الاولياء والصالحين وأن المولى عز وجل كرمهم وفضلهم ووصفهم بأنهم لاخوف عليهم ولا هم يحزنون وأن لهم البشرى فى الدنيا والاخرة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى

مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى