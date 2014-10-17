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بالمستندات.. امتناع المستشفى الجامعي بالمنيا عن صرف الأدوات الطبية للمرضى رغم توافرها

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بالمستندات.. امتناع المستشفى الجامعي بالمنيا عن صرف الأدوات الطبية للمرضى رغم توافرها بالمستندات.. امتناع المستشفى الجامعي بالمنيا عن صرف الأدوات الطبية للمرضى رغم توافرها

حصلت حركة امسك فساد بالمنيا، على محضر اللجنة الخاصة بإجتماع مجلس إدارة المستشفى الجامعى بالمنيا رقم (111 ) بتاريخ 1/9/2014 والذى يفيد بإعتراف إدارة المستشفى بأن الاحتياجات الطبية من شرائح ومسامير وادوات طبية اخرى تكون متوافرة بالمستشفى وبالرغم من تكبد الدولة ملايين الجنيهات لدعم المرضى إلا ان المرضى يقومون بشرائها من الخارج.

واثار هذا المستند حيرة اعضاء الحركة والسبب هو ما الاستفادة الواقعة على المسئوليين بالمستشفى من ان المريض لا يحصل على احتياجاتة خاصة ان المستند يفيد ان تلك الادوات الطبية ركدت ( ومن المحتمل ان تكون قاربت على انتهاء صلاحيتها ) فمن المستفيد من ذلك.

وقالت الحركة عندما تحرينا عن الامر وردت لنا معلومات عن علاقة مشبوهة بين عناصر بالمستشفى والصيدليات المجاورة للمستشفى للحصول على عمولات مقابل شراء المرضى احتياجاتهم منها فى الوقت الذى يتعرض دعم الدولة لانتهاء الصلاحية ويتكبد المواطن ما لا طاقة به.

ويفيد المستند ايضا ان ادارة المستشفى اكتشفت الامر وستقوم بالتصرف حيالة وهنا تتسأل الحركة ما الاجراءات التى اتخذتها ادارة المستشفى حيال ذلك خصوصا ان اعضاء الحركة قد رصدوا عشرات الحالات بعد ذلك التاريخ اشتروا شرائح ومسامير من الخارج ايضا وسوف يصطحبهم اعضاء الحركة لتقديم بلاغات بناء على مستندات واعترافات

 

 

 

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