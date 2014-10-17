هل ينتقل صلاح إلى تركيا؟

يرغب بيشكتاش التركي في ضم المصري الدولي محمد صلاح جناح تشيلسي مع حارس المخضرم بتر تشك خلال فترة الانتقالات الشتوية، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام التركية.

وذكرت عدد من الصحف التركية أن بيشكتاش يرغب في ضم ثلاثة لاعبين من تشيلسي دفعة واحدة، مستغلا اتفاقية التعاون بين الناديين.

اللاعبون هم صلاح، بجانب تشك الذي فقد موقعه هذا الموسم للبلجيكي تيبو كورتوا، والهولندي الشاب ناثان أكي.

واقترب بيشكتاش بالفعل من إتمام ضم اللاعبين من تشيلسي، على سبيل الإعارة، بحسب أكثر من تقرير صحفي.

وكان النادي التركي قد ضم السنغالي ديمبا با من تشيلسي قبل بداية الموسم الجاري.