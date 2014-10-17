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مسيرة للإخوان بالإسكندرية للمطالبة بالإفراج عن أعضاء الجماعة المحبوسين

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مسيرة للإخوان بالإسكندرية للمطالبة بالإفراج عن أعضاء الجماعة المحبوسين مسيرة للإخوان بالإسكندرية للمطالبة بالإفراج عن أعضاء الجماعة المحبوسين

ارشيفية

شارك العشرات من أنصار جماعة الإخوان، صباح اليوم الجمعة، فى مسيرة احتجاجية بشوارع مدينة برج العرب الجديدة، غرب الإسكندرية، للمطالبة بالإفراج عن أعضاء الجماعة المقبوض عليهم ومن بينهم محمد سلطان المضرب عن الطعام.

ورفع المشاركون فى المسيرة التى جابت شوارع المدينة، لافتات تحمل شعارات غريبة وطريفة من بينها” أنا مش إخوان أنا جعان”، و”شوفتوا ماسر”، فضلا عن قيام بعضهم بالتظاهر حاملا  لمبة موفرة، للتنديد بإنقطاع التيار الكهربائى.

وردد أنصار الإخوان، هتافات مناهضة للجيش والشرطة، وآخرى مؤيدة للرئيس الأسبق محمد مرسى، تطالب بعودته للحكم.
>يشار إلى أن التحالف الوطنى لدعم الشرعية دعا أنصاره للخروج فى مسيرات، اليوم، بمختلف المحافظات تحت شعار”أسبوع نصرة الأقصى”، للتنديد باقتحام قوات الإحتلال الإسرائيلى لساحة المسجد الأقصى خلال الأسبوع الماضى.

 

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