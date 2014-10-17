' إيطاليا كلها ضد يوفنتوس '

يعتقد جيوفاني تراباتوني المدرب الإيطالي المخضرم أن يوفنتوس يتعرض لاتهامات بمجاملة الحكام لا أساس لها من الصحة، بعد مباراة روما في الدوري الإيطالي.

وكانت مباراة يوفنتوس وروما قد انتهت بفوز السيدة العجوز 3-2 بعد أن احتسب حكم المباراة ركلتي جزاء مشكوك في صحتهما ليوفنتوس وكذلك واحدة لروما، ليخرج فرانشيسكو توتي بعد المباراة بتصريحات أشار فيها لتحيز الحكام ليوفنتوس.

وقال تراباتوني لصحيفة "جازيتا ديللو سبورت": "يوفنتوس هو الضحية كالعادة، فهم يفوزون كثيرا لأنهم يمتلكون ناديا قويا ولاعبين رائعين".

وتابع "علينا أن نترك الحكام يعملون في سلام، فنحن في إيطاليا نمتلك بعض الحكام الأكثر احتراما في العالم".

وقاد المدرب المخضرم يوفنتوس على مدار ثلاثة عقود على فترتين، وفاز تراباتوني مع البيانكونيري بالدوري 6 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.

وتابع صاحب الـ75 عاما "الحقيقة أن يوفنتوس لا يلعب ضد ميلان أو إنتر ميلان أو نابولي أو روما، ولكن ضد كل شخص في إيطاليا لا يشجع الفريق".

وواصل متما "هذا ما يحدث اليوم، وكان يحدث في عهدي".