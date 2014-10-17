بالصور.. جنازة عسكرية لشهيد “مدرعة العريش” فى مسقط رأسه بالدقهلية

شيع الألاف من أهالى قرية كفر بنى سالم التابعة لمركز السنبلاوين بالدقهلية، عقب صلاة الجمعة، جثمان شهيد الواجب والذى أستشهد فى فى وقت متأخر من يوم الخميس بشمال سيناء،فى حادث تفجير المدرعة الذي وقع بالعريش .

كان الحادث قد أسفر عن استشهاد 3 أفراد شرطة وإصابة 9 آخرين، نتيجة انفجار عبوتين ناسفتين بمدرعة شرطة أثناء سيرها على الطريق الدولى الساحلى بحى المساعيد خرجت الجثمان من مسجد الشهداء بالقرية .

وتم تتشييع جثمان محمود بكر طه “٢١ عاما” أبن محافظة الدقهلية فى مسقط رأسة بالقرية عقب صلاة الجمعة فى جنازة عسكرية شارك فيها الأف من أبناء الدقهلية والقيادات الأمنية التابعة لمديرية امن الدقهلية، وعلى رأسهم اللواء سمير الغريب حكمدار المديرية .

وانهارت أسرة الشهيد فى البكاء أثناء تشييع الجثمان وقالت والدة الشهيد ، “ان الشهيد حديث الزواج حيث تزوج منذ عامين ولة ولد وزوجة حامل،وثلاثة أشقاء أشرف ومحمد ومصطفى وبنت هو أصغرهم” .