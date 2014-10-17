ضبط عاطل وسائق بالقاهرة بحوزتهما 99 ألف قرص مخدر

أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام كلاً من ” عبدالغفور . م . ص، مواليد 1979 ، مقيم بمحافظة الدقهلية ، سبق إتهامه فى قضية ” إتجار فى عقاقير مخدرة ، وخالد . م . ح مواليد 1971 ، عاطل ، مقيم بمحافظة القاهرة ، سبق إتهامه فى قضية ” جلب عقاقير منشطة، بالإتجار فى العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط الثانى بالسيارة رقم ( ع ن ر 839 ) قيادة “أحمد . س . ص ” مواليد 1973 ، ومقيم القاهرة – حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بحوزتهما 99544 قرص مخدر ، 4 هاتف محمول ، مبلغ مالى .

بمواجهة المتهمان إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع. وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة ، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الهارب.