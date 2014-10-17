"ستار أكاديمي": نسبة التصويت الكبيرة للمغربية إبتسام تثير حفيظة المصريين

بيروت_علي حلاّل

أثارت نسبة التصويت الكبيرة التي حصلت عليها المغربية ابتسام تسكت 75.84 % حفيظة الجمهور المصري، الذي اعتبر عبر مواقع التواصل الإجتماعي أن صوت شيرين من مصر أهم من صوتها، ولكن كان من الواضح جداً أن ابتسام تملك قاعدة جماهيرية كبيرة وهذا ما تظهره صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، وأيضاً ما ساهم في حصولها على هذه النسبة التي تعتبر الأكبر في تاريخ "ستار أكاديمي" هو دعم فنانين مغاربة لها.

ويبدو أن هذه النسبة الكبيرة التي حصلت عليها ابتسام تحولت نقمة عليها من الجمهور المصري لاسيما الذي يشجع شيرين، والذي يرى أن الأخيرة تلك صوتاً أهم من صوت ابتسام، واشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي الذي اعترضت على النتيجة. إلا أن الجمهور الحاضر توقع هذه النتيجة كون ابتسام معروف أنها تملك قاعدة جماهيرية كبيرة لا يختلف عليها اثنان.

تطور في أداء الطلاب

وبعد أن كشفت "سيدتي نت" بالأمس تحضيرات البرايم السادس الذي حلا فيه كل من جوزيف عطية وأمل بشوشة ضيوفاً على بيتهم إن صحّ القول كونهم أبناء هذا البرنامج، أتت السهرة السادسة ناجحة وحماسية في الستوديو الذي شهد حضوراً كثيفاً لفانز جوزيف وأمل.

وبدا واضحاً بعد مرور ستة اسابيع تطور جميع الطلاب على أساس المغنى والرقص، وهذا ما برز واضحاً خلال تأديتهم لأغانيهم على المسرح، وعادت الحماسة التي كان يشهدها برنامج "ستار أكاديمي" مع هذا الموسم. وكان الحضور يشيد باللوحات الإستعراضية الضخمة التي تتطور من برايم إلى آخر، وبالإضاءة التي يعتمدها مخرج البرنامج طوني قهوجي.

حماس الأساتذة

لأول مرة تظهر كلوديا حماستها الشديدة بعد سماعها أداء كل من محمد شاهين وإيلي إيليا في اللوحة التي قدموها، فصفقت لهم بشكل مطول ورفعت يدها لهما، في دلالة أنها راضية على أدائهما لأغنية "كان أجمل يوم".

والدة ليا لـ"سيدتي نت": اشتقت لها

عبرت السيدة غادة والدة ليا مخول لـ"سيدتي نت" عن شوقها لابنتها ليا، وهي وصلت مؤخراً من فرنسا، ولم يتسنّ لها مشاهدتها مباشرة في كل حلقات البرايم، غنما تتابعها عبر التلفاز، واليوم أتت لتحمسها من المسرح، وكانت ترسم لها القلوب كلما كانت تظهر ليا على المسرح. كذلك ليا كانت سعيدة بوجود أمها التي تفتقدها في معظم الأحيان كونها ليست متواجدة في لبنان بشكل دائم. فيما يحرص والدها وشقيقها على الحضور الدائم وتقديم الدعم لها، بالإضافة إلى جمهورها الكبير.

والدة ريتا راضية عنها

عبرت والدة ريتا سليمان عن رضاها على أداء ريتا لأغنية السيدة فيروز "حبوا بعضن"، كذلك اصدقاء ليا ومن بينهم ملحن قال أن ريتا أدت الأغنية بشكل جميل جداً. وحرص مشجعو ريتا على ابتكار صورتها على شكل نجمة ووضع صورتها في الوسط وهو شكل جديد لم نالفه من قبل وهي من فكرة والدها.

جوزيف وأمل يشعلان المسرح

وبالعودة إلى السهرة، التي افتتحها جوزيف عطية مع الطالبين إيلي إيليا ومحمد شاهين بأغنية "الدنيا حلوة"، كان أدائهما سليماً وجوزيف يملك قدرات صوتية ومتمكن من أدائه على المسرح. كما غنّى مع الطالب الفلسطيني ليث أبو جودة أغنية "ويلك"، وأطلّ منفرداً بلوحة راقصة لأغنية "الورد". عطيّة اعتبر أن طريق الفنّ صعب، ونصح الطلاّب بالمحافظة على قيم بلادهم وعائلاتهم بعد أن يصبحوا فنّانين. كما أضاف أن الحياة جميلة، وعلى الشخص أن يعرف كيف يتعامل معها بحلوها ومرّها.

أما أمل، وبابتسامتها اللافتة، فشاركت ابتسام تسكت أغنية "أيوى بحبّك"، كما غنّت مع ابنة بلدها الطالبة كنزة مرسلي أغنية "وهران". بشوشة عبّرت عن حبّها للأكاديميّة بالقول: "شعور غريب ينتابني في كلّ مرة أقف على مسرح ستار أكاديمي، أحيي الأساتذة ونحب الجزائر بالزاف".

كواليس:

حديث بين ماري محفوض والياس الرحباني لأول مرة.

كنزة كانت تغني لوحدها قبل أداء أغنيتها ع أمل فبدت مرتبكة بعض الشيء.

نسيان ريان لأداء أغنيته "ما بدي قلك شو بني" أربكه قليلا.

أهل اسماعيل كاوا يتوقعون خروجه في هذه الليلة.

الحضور اشاد بإطلالة هيلدا بالجينز والتيشيريت.

الإطلالة الثانية لمل نالت إعجاب الحضور أكثر من الأولى.