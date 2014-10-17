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الملكة إليزابيث بدأت تنسى بسبب الألزهايمر

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الملكة إليزابيث بدأت تنسى بسبب الألزهايمر الملكة إليزابيث بدأت تنسى بسبب الألزهايمر

الجمعة 17-10-2014 11:28

بعد اقترابها من سنّ التسعين، بدأت صحّة ملكة بريطانيا تتراجع بشكل ملحوظ، إذ أفادت التقارير الملكيّة الأخيرة أنّ Elizabeth البالغة من العمر 88 عاماً تعاني من الألزهايمر.
وذكرت إحدى الصحف أمس أنّ الملكة بدأت تنسى تفاصيل هامّة مرّت في حياتها، مثل زفاف الأمير William و kate Middleton، وحَمْل الأخيرة بطفلها الثاني، إلا أنّ العائلة تحاول جاهدة التكتّم على هذا الأمر، خوفاً من انتشاره في وسائل الإعلام كافة.
ووفقاً لصحيفة Globe العالمية، فإنّ عوارض الألزهايمر بدأت بالظهور، بشكل واضح، على الملكة Elizabeth ، في وقت يستمر المرض بالتطوّر سريعاً، لدرجة أنها تظنّ الأمير Charles زوجَها Philipe.
أما صحيفة الدايلي ميل، فقالت إنّ مرض الملكة لا يؤثر في ذاكرتها فقط، بل يؤثر في نطقها وقدرتها على الكلام بشكل سليم.

 

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