فضيحة الموسم.. روبرت كردشيان ليس والد كلوي الحقيقي!

من الواضح أن فضائح عائلة Kardashian لا تنتهي ولا تغيب عن الساحة الفنية أبداً، فبعد إنتشار الشائعات حول وجود طفل سري في العائلة، عادت إلى الواجهة مرة جديدة مسألة هوية والد Khloe Kardashian.

فقد تردد مؤخراً أن الوالد الحقيقي لـ Khloe هو المغني الأمريكي Lionel Richie، حيث أن والدتها Kris Jenner عاشت معه في أوئل الثمانينات علاقة عاطفية وجنسية، فيما كانت متزوجة من Robert Kardashian.

وذكرت صحيفة الدايلي ميل البريطانية، نقلاً عن مصادر مقربة من الطرفين، ان Sofia إبنة Lionel البالغة من العمر 16 عاماً، تشبه Khloe إلى حد كبير، مما يزيد الشكوك حول حقيقة الأمر.

وبعد صمت طويل، علقت Kardashian على مسألة هوية والدها، وقالت ممازحة "لدي آباء كثيرون ورأسي يدور".

لا بد من الإشارة هنا إلى أن Nicole Richie التي تربطها علاقة صداقة قوية بـ Khloe، هي إبنة Lionel بالتبني.

يذكر أن نجمة المجتمع Kris Jenner إنفصلت عن Robert Kardashian عام 1991، ثم تزوجت Bruce Jenner، إلا أنها إنفصلت عنه منذ فترة قصيرة وباشرت بإجراءات الطلاق الرسمية خلال الايام الماضية.

Robert Kardashian توفي في أيلول من العام 2003 بعد 8 أسابيع فقط من تشخيص إصابته بمرض السرطان.

الصور الرسمية لعائلة Kardashian في نهاية العام