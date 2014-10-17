إصابة 10 نتيجة سقوط «سقالة» بالصالة المغطاة في رأس البر

أصيب 10 أشخاص من المشاركين في بطولة الجمهورية لتنس الطاولة للناشئين والناشئات والبراعم، المقامة بالصالة المغطاة برأس البر، نتيجة سقوط «سقالة» داخل الصالة، أثناء إقامة فعاليات البطولة.

وتلقى المصابون بكسور وكدمات علاجهم في مستشفى دمياط العام ورأس البر، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور واللواء السيد العشماوي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، والمستشار بسام عبدالكريم، نائب رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة، وعدد من قيادات الشباب والرياضة.

وقال علاء جاد، مدير عام الشباب والرياضة بدمياط، إن جميع المصابين خرجوا من المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم، وبقية المصابين كانت إصابتهم خفيفة وتلقوا علاجهم في الحال، مؤكدًا استمرار منافسات البطولة بمشاركة جميع الفرق.