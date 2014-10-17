أخبار عاجلة

فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

إصابة 10 نتيجة سقوط «سقالة» بالصالة المغطاة في رأس البر

  • مصر
  • 13
Google+ Print
إصابة 10 نتيجة سقوط «سقالة» بالصالة المغطاة في رأس البر إصابة 10 نتيجة سقوط «سقالة» بالصالة المغطاة في رأس البر

أصيب 10 أشخاص من المشاركين في بطولة الجمهورية لتنس الطاولة للناشئين والناشئات والبراعم، المقامة بالصالة المغطاة برأس البر، نتيجة سقوط «سقالة» داخل الصالة، أثناء إقامة فعاليات البطولة.

وتلقى المصابون بكسور وكدمات علاجهم في مستشفى دمياط العام ورأس البر، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور واللواء السيد العشماوي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، والمستشار بسام عبدالكريم، نائب رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة، وعدد من قيادات الشباب والرياضة.

وقال علاء جاد، مدير عام الشباب والرياضة بدمياط، إن جميع المصابين خرجوا من المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم، وبقية المصابين كانت إصابتهم خفيفة وتلقوا علاجهم في الحال، مؤكدًا استمرار منافسات البطولة بمشاركة جميع الفرق.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية