بالفيديو.. ضبط تشكيل عصابي تخصص فى تزويرالعملات

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ظهور عملات مقلدة من فئات المائتين والمائة والخمسون جنيهاً فى التداول بمنطقتى مدينة نصر وحلوان.

وبفحص عينه من تلك العملات تبين أنها مقلدة بإستخدام طابعة كمبيوتر تعمل بنظام الحبر النفاث، حيث أكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء هذا النشاط تشكيلاً عصابياً ضم كلٍ من، محمود . ن . إ مواليد 1966 ، مقيم حلوان القاهرة ، سبق إتهامه فى العديد من قضايا التزوير ومحكوم عليه هارب فى القضية رقم 21599/2008 جنايات مصر الجديدة ” تقليد عملة ” بالحبس خمس سنوات، بدر . م . ع مواليد 1981 ، موظف أمن بإحدى شركات نقل الأموال، ومقيم المرج القاهرة، ” عبدالعزيز . و . ع ” مواليد 1976، رئيس وردية بذات الشركة ، مقيم مدينة 15 مايو القاهرة، رشاد . م . ب ” مواليد 1979 ، صاحب محل ، مقيم حلوان القاهرة، أشرف . خ . م ” مواليد 1977 ، مقيم حلوان القاهرة.

حيث تولى الأول تقليد العملات الوطنية من فئات المائتين والمائة والخمسون جنية ويتولى كل من الثانى والثالث والرابع والخامس ترويجها على راغبى شرائها مقابل مبلغ مائتين جنية صحيحة لكل ألف جنية مقلدة بمناطق مختلفة بالقاهرة و الإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد أمكن ضبط المذكورين وعثر بحوزة الأول على ما يلى “جهاز اسكنر ثلاثى ، وطابعة ملونه ماركة HP، ستون ألف جنيه مقلدة من فئة المائة والمائتى جنيه، كمية كبيرة من أفرخ التصوير تحمل وجهى العملات الوطنية المقلدة من فئات المائتين والمائة والخمسون جنيهاً، كمية من الأوراق المقصوصة التالفة ” بقايا تقليد العملات ” والمطبوع عليها صور لوجهى العملات الوطنية بفئاتها المختلفة، هاتف محمول”.

وعثر بحوزة الثانى والثالث على مبلغ 21,800 ألف جنية مقلدة من فئة المائة جنية ، و 2 هاتف محمول،

وعثر بحوزة الرابع على مبلغ 6 ألاف جنية مقلدة من فئة المائة والمائتين جنية، تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة ، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المذكورين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

" frameborder="0">