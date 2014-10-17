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عريقات: مجلس الأمن بوابة الشرعية الدولية ويجب ألا يغلق أمام فلسطين

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عريقات: مجلس الأمن بوابة الشرعية الدولية ويجب ألا يغلق أمام فلسطين عريقات: مجلس الأمن بوابة الشرعية الدولية ويجب ألا يغلق أمام فلسطين

صائب عريقات

أكد الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن مجلس الامن الدولي يعتبر بوابة الشرعية الدولية ويجب أن لا يغلق أمام فلسطين ، وأن لدولة فلسطين الحق الكامل في الانضمام للمنظمات والمؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية.

وشدد عريقات – خلال لقائه مع ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين جون جات راتر ، وقناصل وممثلي روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل وتشيلي والمكسيك وفنزويلا والأرجنتين كل على حده – أن الإسرائيلية مستمرة في سياستها الهادفة إلى تدمير خيار الدولتين عبر استمرار المستوطنات والإملاءات وفرض الحقائق على الأرض والاعتداءات والقتل بدم بارد وفرض الحصار والإغلاق إضافة إلى محاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى المبارك في القدس الشرقية المحتلة.

وثمن قرار السويد الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 ، ودعا دول الاتحاد الأوروبي التي لم تعترف بدولة فلسطين القيام بذلك فورا خاصة بعد التصويت التاريخي الذي جرى في مجلس العموم البريطاني حيث صوت 274 نائبا لصالح الاعتراف مقابل 22 نائبا ضده .

وطالب عريقات الإدارة الأمريكية إعادة النظر بموقفها الرافض لعرض مشروع قرار يثبت مبدأ الدولتين على حدود 1967 ويحدد سقف زمني لإنهاء الاحتلال ولإقامة الدولة الفلسطينية.. معتبرا ذلك الرد الطبيعي والحقيقي على استمرار الحكومة الإسرائيلية برفض وتدمير عملية السلام وخيار الدولتين.
> أ ش أ

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