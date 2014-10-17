حريصون على استخراج مواهب الشباب

أكَّد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث حرص الجمعية على تعزيز نشاطاتها وبرامجها الثقافية والإبداعية، الهادفة إلى حماية الشباب من الانحراف واستخراج مواهبهم وتفريغ طاقاتهم فيما يفيدهم، وبما يقيهم الجنوح والانحراف، وأوضح أن مسابقات «صيف بلا فراغ» التي نظمتها الجمعية خلال صيف 2014، شهدت تنافسا كبيرا بين طلاب وطالبات المدارس على مستوى الدولة من سن 7 إلى 18سنة، وذلك بالتعاون مع هيئة آل مكتوم الخيرية، وشملت مسابقة الرسام، مسابقة التوعية الذكية، مسابقة الكاتب الصغير، مسابقة صورة وضوء، مسابقة خاصة لذوي الإعاقة ومسابقة صديق المكتبة.

وأكَّد الفريق ضاحي خلفان أن المسابقات تأتي في إطار الخطة الاستراتيجية التي أقرها أعضاء مجلس إدارة الجمعية، والتي تركز على توفير كافة سبل الرعاية الاجتماعية للنشء على مدار العام وفي العطلة الصيفية على وجه الخصوص.

وأعلنت جمعية توعية ورعاية الأحداث نتائج المسابقات وأسفرت مسابقة الرسام من سن 7سنوات إلى 12 سنة عن فوز كل من محمد خالد السويدي – الفائز بالمركز الأول، لطيفة حارب خميس خلفان – الفائزة بالمركز الثاني وميثاء حمد سالم سويدان – الفائزة بالمركز الثالث وفي الفئة الثانية من سن 13إلى 18 سنة فاز بها سعود ابراهيم محمد علي اسماعيل الفائز بالمركز الثاني وحجبت جائزتا المركز الأول والمركز الثالث.

وفي المسابقة الخاصة لذوي الإعاقة، فاز بها كل من: بثينة سعيد خلفان المطيوعي – الفائزة بالمركز الأول، مريم محمد خلفان حسين البدواوي – الفائزة بالمركز الثاني، ريم عبيد سعيد الزعابي – الفائزة بالمركز الثالث.

توعية ذكية

أما في مسابقة التوعية الذكية من سن 15 إلى 18 سنة، فقد حجبت جائزة المركز الأول والمركز الثاني وحصدت شيخه مبارك خميس محمد علي المركز الثالث.

وفي مسابقة صديق المكتبة والتي شملت فئتين الأولى والثانية من سن 7 إلى 18 سنة، فازت ايمان عبدالله خلفان الكندي بالمركز الأول، وجاءت نورة جاسم محمد راشد في المركز الثاني، وحصد عبدالرحمن راشد سالم سعيد الكندي المركز الثالث.

وفاز بالمركز الأول للفئة الثانية شهد علي سليمان راشد المرشدي والمركز الثاني سالم راشد سالم سعيد ،والمركز الثالث كان من نصيب وصايف ساري سالم بن حضيبة الكتبي.

وفي مسابقة الكاتب الصغير للفئة العمرية من 13 إلى 18 سنة، حصلت على المركز الأول شمسه جاسم محمد راشد، وحلت بالمركز الثاني ميثاء سعيد سلطان، وكان المركز الثالث من نصيب فتون فهد الزعابي.

وفازت الطالبة ميثاء عبيد راشد القايدي بالمركز الأول والطالبة شما عبدالله راشد بالمركز الثاني وحصلت مريم علي سعيد على المركز الثالث، في مسابقة صورة وضوء للفئة العمرية من 14إلى 18 سنة.

فائدة كبيرة

وقال الدكتور جاسم خليل رئيس اللجنة الإعلامية في الجمعية إن الجمعية اعتادت منذ سنوات على تنظيم هذه المسابقات لما لها من فائدة كبيرة على الفئات المستهدفة، حيث إن جمعية توعية ورعاية الأحداث تسير في تنفيذ برامجها وأنشطتها ضمن خطة سنوية منبثقة عن تعاون وتنسيق تام بين كل أعضاء اللجنة، حيث تعتمد خططها بعد دراستها ومداولتها بين أعضاء المجلس.

وأشار الدكتور جاسم خليل إلى أن مسابقات صيف بلا فراغ 2014، تحظى برعاية هيئة آل مكتوم الخيرية، وتناولت عدة مجالات منها مسابقة التوعية الذكية، والمسابقة الخاصة لذوي الإعاقة، والرسم، وصورة وضوء، والكاتب الصغير، وصديق المكتبة للفئة العمرية من7وحتى18 سنة.