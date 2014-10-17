السبت 25 أكتوبر إجازة السنة الهجرية ولا ترحيل للعطلة

نص قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية الصادر عن قرار مجلس الوزراء، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008، فيما يخص الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وبناء على ما نصت عليه المادة رقم "100/ 5" الخاصة بالعطلات الرسمية للوزارات والجهات الاتحادية، فإنه "لا يتم ترحيل العطلة الرسمية أو التعويض عنها إذا صادفت عطلة رسمية أخرى أو عطلة نهاية الأسبوع".

وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 13 لعام 2010، فإن إجازة رأس السنة الهجرية التي ستصادف يوم السبت الـ 25 أكتوبر لن تُرحّل، حسب موقع 24.

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