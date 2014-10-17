توكل كرمان تدين اقتحام الحوثيين لمقر «الاشتراكي نت» وخطف أحد الموظفين به

أدانت الناشطة اليمنية توكل كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام اقتحام الحوثيين لمقر الاشتراكي نت، وقيامها بخطف أحد الموظفين فيه.

وقالت كرمان فى تدوينة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»: «أدين اقتحام مليشيات الحوثي المسلحة لمقر الاشتراكي نت وخطف احد الموظفين فيه»

وأضافت الناشطة اليمنية: «ونعد هذا امتداد لحربهم ضد حرية التعبير وانتهاكاتهم المستمرة للحقوق المدنية والسياسية للمواطنين».

واقتحمت مجموعة مسلحة من مليشيات الحوثيين، فجر اليوم الجمعة، مقر موقع الحزب الاشتراكي اليمني بصنعاء، وقال موقع الحزب الإشتراكى إنهم قاموا باختطاف الزميل بدر القباطي واقتياده الى مكان أحد قادة ما يسمى بـ” اللجان الشعبية” التابعة للحوثيين.