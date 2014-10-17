أخبار عاجلة

فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

توكل كرمان تدين اقتحام الحوثيين لمقر «الاشتراكي نت» وخطف أحد الموظفين به

Google+ Print
توكل كرمان تدين اقتحام الحوثيين لمقر «الاشتراكي نت» وخطف أحد الموظفين به توكل كرمان تدين اقتحام الحوثيين لمقر «الاشتراكي نت» وخطف أحد الموظفين به
توكل كرمان

توكل كرمان

أدانت الناشطة اليمنية توكل كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام اقتحام الحوثيين لمقر الاشتراكي نت، وقيامها بخطف أحد الموظفين فيه.

وقالت كرمان فى تدوينة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»: «أدين اقتحام مليشيات الحوثي المسلحة لمقر الاشتراكي نت وخطف احد الموظفين فيه»

وأضافت الناشطة اليمنية: «ونعد هذا امتداد لحربهم ضد حرية التعبير وانتهاكاتهم المستمرة للحقوق المدنية والسياسية للمواطنين».

واقتحمت مجموعة مسلحة من مليشيات الحوثيين، فجر اليوم الجمعة، مقر موقع الحزب الاشتراكي اليمني بصنعاء، وقال موقع الحزب الإشتراكى إنهم قاموا باختطاف الزميل بدر القباطي واقتياده الى مكان أحد قادة ما يسمى بـ” اللجان الشعبية” التابعة للحوثيين.

توكل كرمان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا