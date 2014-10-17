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نجاة 5 صيادين من نيران الاحتلال بقطاع غزة

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نجاة 5 صيادين من نيران الاحتلال بقطاع غزة نجاة 5 صيادين من نيران الاحتلال بقطاع غزة


> نجا خمسة صيادين من نيران الاحتلال الإسرائيلي التي فتحتها زوارقه الحربية بكثافة صوبهم في بحر المحافظة الوسطى بقطاع غزة دون وقوع إصابات.

وقال نقيب الصيادين نزار عياش – لوكالة (صفا) اليوم الجمعة – إن “الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت النيران على قارب صيد في بحر الوسطى، الأمر الذي أدى إلى غرقه وغرق الصيادين الخمسة”.

وأشار إلى أن أحد الصيادين أصيب بتشنج نتيجة الحادثة فيما عاد البقية دون وقوع إصابات.. لافتا إلى أن العمل جار لاستعادة القارب الذي غرق في البحر.

وتعمد زوارق الاحتلال بشكل شبه يومي إلى استهداف الصيادين الفلسطينيين في بحر قطاع غزة بدعوى تجاوزهم المسافة المحددة للصيد لهم وهي 6 أميال.
> أ ش أ

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