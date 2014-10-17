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“الزراعة” تناقش تنمية وادي القويح للاستفادة من ألف فدان بالبحر الأحمر‎

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“الزراعة” تناقش تنمية وادي القويح للاستفادة من ألف فدان بالبحر الأحمر‎ “الزراعة” تناقش تنمية وادي القويح للاستفادة من ألف فدان بالبحر الأحمر‎

أرشيفية

ناقش اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر مع مسئولي وزارة الزراعة، تنمية وادي القويح جنوب البحر الأحمر للاستفادة من زراعة ألف فدان علي المياه الجوفية من علي مرحلتين من خلال بناء 500 صوبة زراعية بالوادي تروي بالمياه الجوفية، لنحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية لأبناء المحافظة.

حضر الاجتماع الدكتور محمد عيسي رئيس مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة والدكتور السيد خلفية رئيس جهاز المشروعات التنمية الزراعية بوزارة الزراعة والمهندس سعد القريشي وكيل وزارة الزراعة بالبحر الاحمر واللواء مصطفي صدقي سكرتير عام مساعد محافظة البحر الأحمر .

وخلال اللقاء، تم تناول ملف وداي دارا وبحث مشكلات المرزاعين بالوادي وبحث حلها، وتقرر تشكيل فريق بحث من وزرة الزراعة لتصنيف التربة ودراسات المياة بمنطقة وادي القويح لعمل الدراسات قبل البدء في المشروع والذي يبدأ بزراعة نحو 500 فدان تروي بالمياه الجوفية .

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