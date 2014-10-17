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ضبط تشكيل عصابي تخصص فى الإتجار بالمخدرات وبحوزتهم 3,300 كيلو كوكايين

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ضبط تشكيل عصابي تخصص فى الإتجار بالمخدرات وبحوزتهم 3,300 كيلو كوكايين ضبط تشكيل عصابي تخصص فى الإتجار بالمخدرات وبحوزتهم 3,300 كيلو كوكايين

صورة أرشيفية

تمكنت الادارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 3 أجانب وبحوزتهم 3.300 جرام كوكاين بقصد الإتجار فيه وترويجه داخل .

وقد تم القبض على كل من جاك . ز . إ مواليد 1973، من أصل عربى ويحمل جنسية إحدى الدول الأوروبية، نهال . م . ح  مواليد 1971، تحمل جنسية إحدى الدول العربية،  حال تواجد هم بشقة  بدائرة قسم شرطة النزهة، وإدنالدو . ب ” مواليد 1985 ، يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، بأحد الفنادق بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة. وبحوزتهم  كمية من مخدر الكوكايين وزنت 3,300 كيلو جرام مخبأة داخل المقابض اليدوية لسحب الحقائب ، مبالغ مالية.

بمواجهتهم إعترفوا بتكوين تشكيلاً عصابياً لجلب مخدر الكوكايين وترويجه داخل البلاد والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة .

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

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