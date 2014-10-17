ضبط تشكيل عصابي تخصص فى الإتجار بالمخدرات وبحوزتهم 3,300 كيلو كوكايين

تمكنت الادارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 3 أجانب وبحوزتهم 3.300 جرام كوكاين بقصد الإتجار فيه وترويجه داخل مصر.

وقد تم القبض على كل من جاك . ز . إ مواليد 1973، من أصل عربى ويحمل جنسية إحدى الدول الأوروبية، نهال . م . ح مواليد 1971، تحمل جنسية إحدى الدول العربية، حال تواجد هم بشقة بدائرة قسم شرطة النزهة، وإدنالدو . ب ” مواليد 1985 ، يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، بأحد الفنادق بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة. وبحوزتهم كمية من مخدر الكوكايين وزنت 3,300 كيلو جرام مخبأة داخل المقابض اليدوية لسحب الحقائب ، مبالغ مالية.

بمواجهتهم إعترفوا بتكوين تشكيلاً عصابياً لجلب مخدر الكوكايين وترويجه داخل البلاد والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة .

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.