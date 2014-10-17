أخبار عاجلة

فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

رئيس الإكوادور يزور قطر الأسبوع المقبل

Google+ Print
رئيس الإكوادور يزور قطر الأسبوع المقبل رئيس الإكوادور يزور قطر الأسبوع المقبل


>يتوجه رئيس الإكوادور، رافائيل كوريا، الأسبوع المقبل، إلى قطر في زيارة رسمية، يعتزم أن يقدم خلالها «حزمة من مشروعات» الاستثمار لحكومة الدوحة.

وخلال لقائه مع عدد من الصحفيين في كيتو، ليلة الخميس، أكد كوريا أنه سيتوجه، الاثنين المقبل، نحو قطر ولكن فعاليات أجندة زيارته الرسمية لهذا البلد العربي ستكون بين الأربعاء والخميس المقبلين.

وأضاف الرئيس الإكوادوري: «سنحمل معنا حزمة مشروعات استثمار، خاصة المشروعات العملاقة، والإستراتيجية، وتلك المتعلقة بالصناعات الأساسية والسياحة»، كما أشار: «قطر تنتظرنا بحماسة كبيرة» كما أن سلطات هذا البلد «لديها الاهتمام الكبير بتعزيز العلاقات مع الإكوادور»، مبينا أنه أجرى الأسبوع الماضي مكالمة هاتفية مع أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني.

ومن المقرر أن يتوجه كوريا إلى جنيف بعد انتهاء زيارته إلى قطر.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية