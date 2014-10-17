رئيس الإكوادور يزور قطر الأسبوع المقبل



>يتوجه رئيس الإكوادور، رافائيل كوريا، الأسبوع المقبل، إلى قطر في زيارة رسمية، يعتزم أن يقدم خلالها «حزمة من مشروعات» الاستثمار لحكومة الدوحة.

وخلال لقائه مع عدد من الصحفيين في كيتو، ليلة الخميس، أكد كوريا أنه سيتوجه، الاثنين المقبل، نحو قطر ولكن فعاليات أجندة زيارته الرسمية لهذا البلد العربي ستكون بين الأربعاء والخميس المقبلين.

وأضاف الرئيس الإكوادوري: «سنحمل معنا حزمة مشروعات استثمار، خاصة المشروعات العملاقة، والإستراتيجية، وتلك المتعلقة بالصناعات الأساسية والسياحة»، كما أشار: «قطر تنتظرنا بحماسة كبيرة» كما أن سلطات هذا البلد «لديها الاهتمام الكبير بتعزيز العلاقات مع الإكوادور»، مبينا أنه أجرى الأسبوع الماضي مكالمة هاتفية مع أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني.

ومن المقرر أن يتوجه كوريا إلى جنيف بعد انتهاء زيارته إلى قطر.