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مقتل جندي لبناني في إطلاق نار على حافلة عسكرية شمالي البلاد

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مقتل جندي لبناني في إطلاق نار على حافلة عسكرية شمالي البلاد مقتل جندي لبناني في إطلاق نار على حافلة عسكرية شمالي البلاد

قال الجيش اللبناني إن أحد عناصره قتل، الجمعة، بعد تعرض حافلة ركاب تابعة له لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين في منطقة عكار شمال البلاد، مشيرا إلى أن دوريتين للجيش تعرضتا ايضا لإطلاق نار في مدينة طرابلس الشمالية دون وقوع إصابات. وذكر بيان للجيش، أن حافلة ركاب تابعة له تقل عدداً من العسكريين المتوجهين إلى مراكز عملهم، تعرضت فجرا لاطلاق نار من قبل مسلحين في منطقة البيرة في عكار، ما أدى إلى مقتل أحد العسكريين.

وفرضت قوى الجيش طوقاً أمنياً حول مكان الحادث، و«باشرت تنفيذ عمليات تفتيش ودهم، بحثاً عن مطلقي النار لتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص»، بحسب البيان.

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