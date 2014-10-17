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إزالة عنكبوت من بطن أسترالي مكث فيه 3 أيام

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إزالة عنكبوت من بطن أسترالي مكث فيه 3 أيام إزالة عنكبوت من بطن أسترالي مكث فيه 3 أيام

خضع رجل أسترالي لعملية جراحية لإزالة عنكبوت من بطنه بعد أن ظل داخله ثلاثة أيام.

وكان ديلان توماس يقضي عطلة في جزيرة بالي الإندونيسية عندما تسلل عنكبوت صغير عبر ندبة في جسده وشق طريقه لمسافة أسفل الجلد، امتدت من سرته إلى صدره، وقال توماس لقناة أسترالية، ورفع ملابسه ليكشف عن بطنه: «هنا تسلل العنكبوت تحت جلدي».

وبينما كان في بالي زار توماس مركزا طبيا محليا، حيث وصف له علاج مضاد للدغات الحشرات.

وقال توماس، في صفحته على موقع «فيس بوك»: «بعد إجراء فحوصات ووضع أشياء داخل بطني وجد الأطباء أنه عنكبوت استوائي عاش بداخلي طيلة الأيام الثلاثة الماضية»، وأضاف قائلا: «لم أشعر قط بأن حياتي انتهكت بهذا الشكل من قبل، أنا سعيد أن المشكلة إنتهت».

وبعدما عاد إلى بلاده، في وقت سابق هذ الأسبوع، أزال الأطباء الزائر الاستوائي.

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